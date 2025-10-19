احمد زیدآبادی
امروز کسی اطلاع داد که محمد منظرپور با رضا فانی یزدی از فعالان سیاسی خارج از کشور مصاحبهای در بارۀ مواضع من انجام داده و اکبر گنجی هم این مصاحبه را روی کانال خود منتشر کرده است.
به ناچار مجبور به تماشای بخشی از آن شدم. ظاهراً نه آقای منظرپور و نه آقای فانی به خود زحمت ندادهاند که اول مواضع مرا پیگیری و سپس آنها را نقد و رد کنند. عمدتاً خیالات خود را مطرح کردهاند! جالب اینکه آقای منظرپور مدعی شده که من تاکنون حملۀ اسرائیل به خاک ایران را محکوم نکردهام و آقای فانی هم پشتبند آن، کلی حرفهای بیاساس به من نسبت داده است.
قاعدتاً خلاف شأن من است که بخواهم در رد صحبتهای آنها، نوشتههایم را در اینجا بازنشر دهم چون با توجه به فضای سیاسی داخل ایران نوعی ترس و حقارت را القاء میکند. با یک جستجوی ساده همه چیز به دست میآید.
این نوع کارها متأسفانه نوع آشکاری از تحریف و پروندهسازی است که نمیدانم روی چه حسابی برخی از ایرانیان خارج از کشور با ادعاهای مختلف خود را به آن آلوده میسازند. به نظرم این رفتارها نیاز به مطالعهای عمیق دارد.
