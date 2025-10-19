Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » انتقاد تند زیدآبادی: برخی ایرانیان خارج‌نشین به تحریف و پرونده‌سازی رو آورده‌اند

za.jpgاحمد زیدآبادی

امروز کسی اطلاع داد که محمد منظرپور با رضا فانی یزدی از فعالان سیاسی خارج از کشور مصاحبه‌ای در بارۀ مواضع من انجام داده و اکبر گنجی هم این مصاحبه را روی کانال خود منتشر کرده است.

به ناچار مجبور به تماشای بخشی از آن شدم. ظاهراً نه آقای منظرپور و نه آقای فانی به خود زحمت نداده‌اند که اول مواضع مرا پیگیری و سپس آنها را نقد و رد کنند. عمدتاً خیالات خود را مطرح کرده‌اند! جالب اینکه آقای منظرپور مدعی شده که من تاکنون حملۀ اسرائیل به خاک ایران را محکوم نکرده‌ام و آقای فانی هم پشت‌بند آن، کلی حرف‌های بی‌اساس به من نسبت داده است.

قاعدتاً خلاف شأن من است که بخواهم در رد صحبت‌های آنها، نوشته‌هایم را در اینجا بازنشر دهم چون با توجه به فضای سیاسی داخل ایران نوعی ترس و حقارت را القاء می‌کند. با یک جستجوی ساده همه چیز به دست می‌آید.

این نوع کارها متأسفانه نوع آشکاری از تحریف و پرونده‌سازی است که نمی‌دانم روی چه حسابی برخی از ایرانیان خارج از کشور با ادعاهای مختلف خود را به آن آلوده می‌سازند. به نظرم این رفتارها نیاز به مطالعه‌ای عمیق دارد.

