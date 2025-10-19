برخورد کتایون ریاحی با سعید پور صمیمی در مراسم ناصر تقوایی
کتایون ریاحی چند سال پیش اعلام کرده بود که پورصمیمی زمانی که در حراست صداوسیما فعالیت می کرد، او را مورد آزار جنسی قرار داده بود.
واکنش کتایون ریاحی به سعید پورصمیمی پس از سه سال و ماجرای شکایت از او-- مووی مگ (Moviemag) (@Moviemagir) October 19, 2025
