Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » حرکت کتایون ریاحی بعد از دیدن سعید پورصمیمی جنجالی شد

برخورد کتایون ریاحی با سعید پور صمیمی در مراسم ناصر تقوایی

کتایون ریاحی چند سال پیش اعلام کرده بود که پورصمیمی زمانی که در حراست صداوسیما فعالیت می کرد، او را مورد آزار جنسی قرار داده بود.

***

مطلب قبلی...
sub.jpg
ترامپ با یک ویدئو دوباره جهان را شوکه کرد -- زیردریایی که هزار تکه شد
مطلب بعدی...
za.jpg
انتقاد تند زیدآبادی: برخی ایرانیان خارج‌نشین به تحریف و پرونده‌سازی رو آورده‌اند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران
daily19.jpg
حجاب سفت و سخت بیانسه در قطر خبرساز شد
goftar19.jpg
حواشی مراسم ترحیم «محمد کاسبی» با حضور پدر روح الله زم
daily19-1.jpg
فرنوش حمیدیان مهمان ویژه تولد فرح پهلوی
one19.jpg
تقدیر ازعلی نصیریان در شصت سالگی تماشاخانه سنگلج
oholic19.jpg
جزئیاتی از ماه عسل ساده و عاشقانه سلنا گومز و بنی بلانکو در سواحل کالیفرنیا
daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت

از سایت های دیگر

تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش
goftar18-2.jpg
حقوق یک خلبان جنگنده در کشورهای مختلف جهان + مزایا و مقایسه با خلبانان غیرنظامی
daily17-1.jpg
افسرالملوک سرداری مادر امیرعباس هویدا
goftar17-1.jpg
عاشقانه های محمود شهریاری مجری سابق صدا و سیما برای دخترش
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy