واکنش کتایون ریاحی به سعید پورصمیمی پس از سه سال و ماجرای شکایت از او



کتایون ریاحی چند سال پیش اعلام کرده بود که پورصمیمی زمانی که در حراست صداوسیما فعالیت می کرد، او را مورد آزار جنسی قرار داده بود.



