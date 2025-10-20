ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده تخریب تعدادی از اتاقهای هتل اسپیناس آستارا در پی وقوع انفجار در این هتل بینالمللی است.
به گزارش ایسنا، عامل انفجار کپسول گاز مایع هنگام جوشکاری بوده که با ایجاد آتشسوزی گسترده منجر به سوختگی و زخمی شدن سه نفر شده است.
