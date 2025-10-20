Monday, Oct 20, 2025

صفحه نخست » انفجار در هتل اسپیناس آستارا

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان‌دهنده تخریب تعدادی از اتاق‌های هتل اسپیناس آستارا در پی وقوع انفجار در این هتل بین‌المللی است.

به گزارش ایسنا، عامل انفجار کپسول گاز مایع هنگام جوشکاری بوده که با ایجاد آتش‌سوزی گسترده منجر به سوختگی و زخمی شدن سه نفر شده است.

مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
مشکل علی مطهری با ناف
مطلب بعدی...
daily20-1.jpg
تازه ترین تصاویر از سحر قریشی بازیگر ساختارشکن ایرانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


onenews16-1.jpg
درگذشت هوشنگ نهاوندی مرد وفادار خاندان سلطنت که طعمه ساواک شد!
goftar20-1.jpg
مراسم ازدواج رویایی دختر آنتونیو باندراس با عشق دوران کودکی‌اش در اسپانیا
daily20.jpg
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست در دوبی
one20.jpg
تصاویر قدیمی از سعید پورصمیمی بازیگر و متهم تعرض به کتایون ریاحی
oholic20.jpg
آیا نفخ عامل چاقی است؟
goftar20.jpg
توجه رسانه‌های بین‌المللی به ایستگاه مترو مریم مقدس
daily20-2.jpg
۵ بلایی که با خوردن مداوم غذای بیرون بر سر بدن تان می آورید
goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران

از سایت های دیگر

رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
علائق جنسی از دریچه آمار و ارقام
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
شخصیت شناسی از روی عادات غذا خوردن
one19-1.jpg
حجاب دوباره گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت در مراسم بزرگداشتش
daily18.jpg
تصاویر سانسور شده از مراسم ناصر تقوایی
daily18-1.jpg
تصاویر خبرساز تارا آغداشلو
gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy