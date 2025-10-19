آینده نگری خیلی خوب است! شما اگر بدانید فردا در بورس،،، قیمت ها چجوری کم و زیاد می شود می توانید خیلی زود ثروتمند شوید! شما اگر بدانید فردا قرار است کی سکان اداره ی مملکت را در دست بگیرد و از همین امروز سعی کنید به او نزدیک شوید و اندکی پاچه خاری کنید، احتمال این که وزیری وکیلی چیزی شوید فراوان است.

در عالم سیاست هم آرزو و بلندپروازی برای جوانان عیب نیست. اگر صاحب آرزو و بلندپروازی عرضه و شجاعت هم داشته باشد و این دو را با کمی پدرسوختگی و زرنگی ترکیب کند، وزیر و وکیل شدن اش قطعا تضمین می شود.

این که بزرگان قدرت و سیاست همیشه به دنبال مشورت سالخوردگان و استخوان خرد کردگان در عالم واقع می روند بی دلیل نیست؛ آن ها نه از نظر جسمی و نه از نظر ذهنی توانایی لذت بردن از صعودهای این چنینی ندارند. آن مسوولیتی که بهشان سپرده می شود تنها و تنها به خاطر انجام اش بر عهده می گیرند و هدف دیگری جز خدمتگزاری ندارند. تعارف هم با کسی که به او مشورت می دهند ندارند چون خود را محق و حتی محق تر از او می دانند و در واقعیت هم مشورت گیرنده به آن ها نیازمند است نه بر عکس. جوان ها و بی تجربه ها قطعا جسارت این چنینی و دانش و تجربه ای که بتوانند به آن اتکا کنند ندارند و لذا مشورت گیرنده همواره خود را نسبت به آن ها محق می داند.