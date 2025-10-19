Sunday, Oct 19, 2025

صفحه نخست » ترامپ با یک ویدئو دوباره جهان را شوکه کرد -- زیردریایی که هزار تکه شد

sub.jpgیورونیوز - ارتش آمریکا روز پنجشنبه به یک زیردریایی مظنون به حمل مواد مخدر حمله کرد و دو نفر را کشت و دو نفر دیگر را که زنده مانده بودند، بازداشت کرد.

ویدئویی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در پلتفرم «تروث» به اشتراک گذاشته شده، به نظر می‌رسد که حمله نظامی به این شناور را در آبهای کارائیب نشان می‌دهد.

در این کلیپ، یک زیردریایی دیده می‌شود که از میان امواج حرکت می‌کند و قسمت جلویی آن چند اینچ زیر سطح آب قرار دارد. سپس، چند انفجار دیده می‌شود که حداقل یکی از آنها در قسمت پشتی آن روی داده است.

به گفتۀ ترامپ، در جریان این حمله که روز پنج‌شنبه انجام شد، دو نفر کشته شدند و دو بازمانده نیز دستگیر شدند که بعداً به کشورهای خود یعنی اکوادور و کلمبیا بازگردانده شدند.

ترامپ در این رسانه‌ای اجتماعی نوشت: «این افتخار بزرگی برای من بود که یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر را که به سوی ایالات متحده در حال حرکت بود و در مسیر معروف قاچاق مواد مخدر حرکت می‌کرد، نابود کردم. اطلاعات ایالات متحده تأیید کرد که محموله این زیردریایی، عمدتا فنتانیل و مواد مخدر غیرقانونی دیگر بوده است.»

در واکنش به این خبر گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در شبکه ایکس تأیید کرد که مرد کلمبیایی که در زیردریایی «نارکو» دستگیر شده بود، به خانه بازگشته است.

پترو در یک پست کوتاه نوشت: «خوشحالیم که او زنده است و او بر اساس قانون محاکمه خواهد شد.»

احتساب کشته شدگانی که ترامپ در پلتفرم «تروث» از آن خبر داد، شمار قربانیان اقدامات نظامی ایالات متحده علیه شناورها در منطقه کارائیب به دست‌کم ۲۹ نفر می‌رسد.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

ترامپ این حملات را با این ادعا که ایالات متحده درگیر یک «نبرد مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است، توجیه کرده است.

او به همان مرجع قانونی استناد کرده که توسط دولت جورج دبلیو بوش پس از حملات ۱۱ سپتامبر برای اعلام جنگ علیه تروریسم استفاده شد و به دولت اجازه دستگیری و بازداشت مظنونان و حتی از بین بردن رهبری آنها را می‌دهد.

ترامپ با مظنونان قاچاق مواد مخدر مانند سربازان دشمن در یک جنگ سنتی رفتار می‌کند.

مطلب بعدی...
riyahee.jpg
حرکت کتایون ریاحی بعد از دیدن سعید پورصمیمی جنجالی شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران
daily19.jpg
حجاب سفت و سخت بیانسه در قطر خبرساز شد
goftar19.jpg
حواشی مراسم ترحیم «محمد کاسبی» با حضور پدر روح الله زم
daily19-1.jpg
فرنوش حمیدیان مهمان ویژه تولد فرح پهلوی
one19.jpg
تقدیر ازعلی نصیریان در شصت سالگی تماشاخانه سنگلج
oholic19.jpg
جزئیاتی از ماه عسل ساده و عاشقانه سلنا گومز و بنی بلانکو در سواحل کالیفرنیا
daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش
goftar18-2.jpg
حقوق یک خلبان جنگنده در کشورهای مختلف جهان + مزایا و مقایسه با خلبانان غیرنظامی
daily17-1.jpg
افسرالملوک سرداری مادر امیرعباس هویدا
goftar17-1.jpg
عاشقانه های محمود شهریاری مجری سابق صدا و سیما برای دخترش
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy