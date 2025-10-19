یورونیوز - ارتش آمریکا روز پنجشنبه به یک زیردریایی مظنون به حمل مواد مخدر حمله کرد و دو نفر را کشت و دو نفر دیگر را که زنده مانده بودند، بازداشت کرد.

ویدئویی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در پلتفرم «تروث» به اشتراک گذاشته شده، به نظر می‌رسد که حمله نظامی به این شناور را در آبهای کارائیب نشان می‌دهد.

در این کلیپ، یک زیردریایی دیده می‌شود که از میان امواج حرکت می‌کند و قسمت جلویی آن چند اینچ زیر سطح آب قرار دارد. سپس، چند انفجار دیده می‌شود که حداقل یکی از آنها در قسمت پشتی آن روی داده است.

Trump confirmed his administration destroyed a drug-carrying submarine targeting the U.S., stating it carried mostly Fentanyl via U.S. Intelligence.



2 of the 4 crew members described as narcoterrorists were killed; the 2 survivors are being returned to Ecuador & Colombia. pic.twitter.com/IrZ8nYEV1p -- Raw Reporting (@Raw_Reporting) October 18, 2025

به گفتۀ ترامپ، در جریان این حمله که روز پنج‌شنبه انجام شد، دو نفر کشته شدند و دو بازمانده نیز دستگیر شدند که بعداً به کشورهای خود یعنی اکوادور و کلمبیا بازگردانده شدند.

ترامپ در این رسانه‌ای اجتماعی نوشت: «این افتخار بزرگی برای من بود که یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر را که به سوی ایالات متحده در حال حرکت بود و در مسیر معروف قاچاق مواد مخدر حرکت می‌کرد، نابود کردم. اطلاعات ایالات متحده تأیید کرد که محموله این زیردریایی، عمدتا فنتانیل و مواد مخدر غیرقانونی دیگر بوده است.»

در واکنش به این خبر گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در شبکه ایکس تأیید کرد که مرد کلمبیایی که در زیردریایی «نارکو» دستگیر شده بود، به خانه بازگشته است.

پترو در یک پست کوتاه نوشت: «خوشحالیم که او زنده است و او بر اساس قانون محاکمه خواهد شد.»

احتساب کشته شدگانی که ترامپ در پلتفرم «تروث» از آن خبر داد، شمار قربانیان اقدامات نظامی ایالات متحده علیه شناورها در منطقه کارائیب به دست‌کم ۲۹ نفر می‌رسد.

ترامپ این حملات را با این ادعا که ایالات متحده درگیر یک «نبرد مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است، توجیه کرده است.

President Trump said a recent US strike targeted a drug-carrying submarine, part of an intensified campaign against narcotics trafficking in the Caribbean and off Venezuela https://t.co/DxrtgXFk9H pic.twitter.com/r8VOnFve9R -- Reuters (@Reuters) October 17, 2025

او به همان مرجع قانونی استناد کرده که توسط دولت جورج دبلیو بوش پس از حملات ۱۱ سپتامبر برای اعلام جنگ علیه تروریسم استفاده شد و به دولت اجازه دستگیری و بازداشت مظنونان و حتی از بین بردن رهبری آنها را می‌دهد.

ترامپ با مظنونان قاچاق مواد مخدر مانند سربازان دشمن در یک جنگ سنتی رفتار می‌کند.