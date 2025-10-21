(تحلیل تاریخی، فلسفی و تطبیقی از بحران دموکراسی در میان اپوزیسیون ایران)

ارشان آذری

مقدمه: واژه‌ای زیبا، مفهومی ناشناخته

دموکراسی، یکی از پرکاربردترین واژه‌های عصر ماست، اما کمتر جامعه‌ای توانسته معنای راستین آن را درک کند. بسیاری از ملت‌ها با شعار آزادی و عدالت برخاستند، اما در نهایت، در بند ایدئولوژی‌های تازه گرفتار شدند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در میان نیروهای سیاسی ایرانی، از چپ و اسلام‌گرا گرفته تا جمهوری‌خواه و مدعی آزادی، همگی دم از دموکراسی می‌زنند، اما در عمل، روح دموکراسی را که بر پایه‌ی گفت‌وگو، مدارای فکری و احترام به رأی مردم است، درک نکرده‌اند.

دموکراسی یعنی پذیرفتن چندصدایی؛ یعنی قبول رأی مردم حتی اگر برخلاف میل ما باشد. اما بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران، هنوز دموکراسی را ابزاری برای کسب قدرت می‌بیند، نه راهی برای خدمت به ملت.

ایدئولوژی و مرگ آزادی

در هیچ نقطه‌ای از جهان، ایدئولوژی به آزادی و دموکراسی نینجامیده است. تجربه‌ی شوروی سابق، چین کمونیست، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا نشان می‌دهد که ایدئولوژی، چه از نوع چپ و چه از نوع مذهبی، ذاتاً دشمن آزادی است.

در نظام‌های ایدئولوژیک، حقیقت تنها یک معنا دارد: همان که رهبر یا حزب می‌گوید. این همان ساختاری است که هانا آرنت آن را «ذهنیت توتالیتر» می‌نامد -- ذهنیتی که در آن مخالفت، انحراف و پرسشگری جرم محسوب می‌شود.

از دهه‌ی ۱۳۲۰ به بعد، بیشتر جریان‌های سیاسی ایران گرفتار همین ذهنیت شدند؛ از حزب توده گرفته تا گروه‌های مذهبی و انقلابی، همه خود را مالک حقیقت می‌دانستند. نتیجه روشن بود: نفی گفت‌وگو و تولد خشونت سیاسی.

در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، ملت‌ها با کنار گذاشتن ایدئولوژی و تمرکز بر قانون و آموزش شهروندی توانستند دموکراسی پایدار بسازند، در ایران مسیر دیگری پیموده شد. به جای اصلاح عقلانی و تدریجی، انقلاب ایدئولوژیک جایگزین اصلاحات قانونی گردید -- و کشور از مسیر توسعه و آزادی خارج شد.

از شعار آزادی تا میراث خشونت

شعار آزادی، اگر با خرد و آگاهی همراه نباشد، می‌تواند به ویرانی بیانجامد.

در دهه‌ی ۱۳۵۰، گروه‌هایی چون مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق با تفسیر خشونت‌بار از عدالت اجتماعی، به عملیات مسلحانه، بمب‌گذاری و ترور دست زدند. آنان به جای رشد آگاهی ملی، مبارزه را به میدان خون و نفرت کشاندند.

سازمان مجاهدین خلق، با ترور مستشاران نظامی و کارمندان ایرانی، خود را پیشتاز آزادی معرفی کرد، اما در عمل، به ترویج خشونت و وابستگی خارجی دامن زد. بعدها در دوران جنگ ایران و عراق، این گروه با دشمن متجاوز هم‌پیمان شد و از خاک وطن علیه مردم خود جنگید. هیچ نشانه‌ای از دموکراسی در ساختار و رفتار آنان دیده نمی‌شود: از رهبری مادام‌العمر گرفته تا سرکوب فکری اعضا و حذف منتقدان درون‌سازمانی.

در سوی دیگر، چپ‌های مارکسیستی نیز به جای نقد علمی و فکری، به منطق «حذف طبقات» و «مبارزه‌ی مسلحانه» روی آوردند. نتیجه، خشونتی بود که جز نفرت و شکست، میراثی بر جای نگذاشت.

و در نهایت، جریان اسلام‌گرایی با شعار دین و عدالت، قدرت را در دست گرفت و همان چرخه‌ی نفی و حذف را ادامه داد. ائتلاف گروه‌های چپ و مذهبی در سال ۱۳۵۷، نه انقلاب آزادی، بلکه شورش علیه عقل و قانون بود.