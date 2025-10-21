در روزهایی که جامعه ایران درگیر عمیقترین بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی به ریشههای این بحرانها، سیاست اعدام را با شدتی بیسابقه به ابزار کنترل و سرکوب بدل کرده است.
موج گستردهی اجرای احکام مرگ، بهویژه در زندان قزلحصار، نشانهی فروپاشی اخلاقی و حقوقی نظام قضایی و بیاعتنایی آشکار به کرامت انسانی است.
بیش از یک سال است که کارزار مدنی و شجاعانهی «سهشنبههای نه به اعدام» از درون قزلحصار آغاز شده؛ حرکتی خودجوش از زندانیان سیاسی که هر هفته با اعتصاب غذا علیه فرهنگ مرگ اعتراض میکنند. در واکنش به موج تازهی اعدامها، گروهی از زندانیان بند دو قزلحصار (زندانیان غیرسیاسی) با دوختن لبهای خود و اعتصاب غذا، صدای اعتراضشان را به جامعه ایران و جهان رساندند. گزارشها از وخامت حال تعدادی از آنان و انتقال به بهداری زندان حکایت داشت.
اکنون آنها در ازای وعده مقامات فضائی در خصوص تعلیق شش ماهه اجرای حکم اعدام، اعتصاب غذایشان را به صورت موقت و مشروط متوقف کردهاند.
ما اعلام میکنیم: مسئولیت کامل جان، سلامت و امنیت این زندانیان بر عهده جمهوری اسلامی ایران است.
سیاست اعدام نه اجرای عدالت، که تداوم خشونت سازمانیافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی است. در جامعهای گرفتار فقر، تبعیض و فساد، گسترش احکام مرگ نشانهی اقتدار نیست، بلکه اعتراف به شکست قانون و اخلاق است.
اعدام در ذات خود نفی کرامت انسانی و انکار حق حیات است. هیچ نظامی، حتی با استناد به دین یا قانون، حق ندارد جان انسانها را به ابزار سیاست و کنترل اجتماعی بدل کند. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با تکیه بر حقوق بشر اعدام را لغو کردهاند، تداوم آن در ایران نشانهی انزوا و درماندگی نظامی است که از گفتوگو با جامعه خود عاجز مانده است.
ما از مردم ایران، اندیشمندان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی در داخل و خارج کشور میخواهیم در برابر این روند ضدانسانی سکوت نکنند. اکنون وظیفه اخلاقی و مدنی ماست که با هر ابزار مسالمتآمیز برای توقف و لغو مجازات اعدام در ایران بکوشیم.
همچنین از تمام نهادهای بین المللی حقوق بشری، آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان میخواهیم در برابر گسترش اعدامها در ایران واکنشی قاطع نشان دهند.
جمهوری اسلامی باید بداند که ادامهی این خشونت دولتی نه مشروعیتی میآفریند و نه امنیتی پایدار؛ بلکه نفرت، خشم و گسست اجتماعی را ژرفتر میکند و اعتماد عمومی را نابود میسازد.
ما، به نام وجدان انسانی، اعلام میکنیم:
اعدام با عدالت مناسبتی ندارد. اعدام پایان عدالت است. نه به اعدام.
زندگی را پاس بداریم؛ صدای زندانیان قزلحصار باشیم.
فهرست اسامی امضاکنندگان به ترتیب الفبا
الف- (١٢٩-١) ترانه آبروش، علیرضا آبیز، رها آجودانی، سهند آدمعارف، ابوطالب آدینهوند، شکوفه آذر، فرمیسک آذرامین، مهشید آذرفر، شکوفه آذرماسوله، یاسمن آریانی، پروین آزاد، سهیلا آزادبخت، عباس آزاده، آرمان آزادی، طیبه آزادیخواه قهستانی، محمدکریم آسایش، حمید آصفی، سهند آقایی، سبحان آقایی، مسعود آقایی، حمید آقایی، یاورآفتاب، مصطفا آلاحمد، مهدیه آهنی، شهریار آهی، مژگان آورند، نیما آویدنیا، کیانوش آیانیصفت، حامد آئینهوند، لاله ابر، مهدی ابراهیمزاده، بیژن ابراهیمی، زهرا ابراهیمی، احسان ابری، سپیده ابطحی، سعیده ابطحی، وحید ابهری، داوود ابوالقاسمی، حامد ابومعرف، امیر اثباتی، محمود اجاقلو، هادی احتظاطی، سارا احسان، شاپور احسانیراد، محمدصادق احمد آخوندی، داوود احمدلو، پیمان احمدی، فریدون احمدی، آوات احمدی، امیرحسین احمدی، باقر احمدی، محمدرضا احمدی، مطلب احمدیان، سعید احمدیدلجو، علیرضا احمدیراد، زرتشت احمدیراغب، مانی اخوان، مازیار اخوت، علیرضا اربابی، مهین اربابی، معین ارجمند، علیرضا اردبیلی، سعید اردشیری، پروین اردلان، کمال ارس، آتیلا ارفعی، مرجان اروندی، عبدالله ازلی، عاطفه اسدی،مصطفی اسدی، بهروز اسدی، ودود اسدی، رضا اسدی، نازنین اسدی، هوشنگ اسدی، ندا اسدی، حسن اسدی زیدآبادی، سعید اسکندری،فهمیه اسکندری، کیقباد اسماعیلپور، پریا اسماعیلی، مریم اشرافی، داود اشرفی، زهرا اشعری، فرید اشکان، دانیال اصغرنیا، محمد اصلروستا، حسن اعتمادی، آرش اعلم، پریماه اعوانی، محمدرضا افخمی، مریم افرافراز، سهند افشار، علی افشاری، فاطمه افشاری، آزاده افصحی، مهناز افضلی، سعید افضلی، شهرام اقبالزاده، امید اقدمی، مینا اکبری، حمید اکبری، شقایق اکبری، روزبه اکرادی، آرش اللهوردی، علی اللهویسی، بهار الماسی، هما امامی، بهناز امانی، ناصر امیرلو، هستی امیری، نوشابه امیری، ارس امیری، سیروس امیریزنگنه، محمود امیریمقدم، هاشم امینی، سمیرا امینی، آسیه امینی، اکبر امینیارمکی، شهره انتصاری، ناهید انتصاری، نیره انصاری، وهاب انصاری، هوشیار انصاریفر، حسین انورحقیقی، سیاوش اوستا، محمد اولیایی فرد، سعیده ایزدی وجمیله ایمانی.
ب- (١٧٩-١٣٠) سیدمراد باباحیدری، مهدی بابادی، مریم بابایی، هدی بابایی، مصطفی بادکوبهای هزاوهای، لادن بازرگان، پری باغبان، شیده باقری، روحالله باقری، علیرضا باقری، آرزو باهر، گشتاسب باوند، هانیه بختیار، فرامرز بختیار، لقائیه بختیاری، رسول بداقی، علی بدلانیزاده، مهران براتی، شهریار براتی، منیره برادران، شیرین برقنورد، سحر برلویی، ارژنگ برهان، فریبا برهانزهی، محسن برهانزی، پوران برومند، رضا برومند، نسترن بزازی، یدالله بلدی، فریبا بلوچ، مهیم بلوچسرخوش، رحیم بندویی، فانوس بهادروند، یگانه بهادری، امیرحسین بهبودی، زهرا بهرامی، مهرداد بهزادی، قربان بهزادیاننژاد، سید علیرضا بهشتی شیرازی، علی بهمنیاری، علیرضا بهنام، جوما بورش، کیانوش بوستانی، الهه بیابانی، بهنام بیات، نورا بیانی، نیلوفر بیانی، نیلوفر بیضایی و آدینه بیگی.
پ- (١٩٥-١٨٠) ارسطو پاسبار، علی پاسبان، شعله پاکروان، مریم پالیزبان، مرتضی پروین، هادی پزشکی، جعفر پناهی، سهراب پهلوان، عباس پوراظهری، سپیده پورآقایی، مریم پورتنگستانی، میلاد پورعیسی، علی پورنقوی، امیر پوریا، پریسا پوینده و مهلا پیلهور.
ت-(٢١٧-١٩٦) سیدمصطفی تاجزاده، یاشار تبریزی، محمدرضا تحویلداری، رویا تفتی، محمد تقوی، ناهید تقوی، علی تقیپور، هادی تقیزاده، ژینوس تقیزاده، محسن تقیزاده، بهرنگ تنکابنی، مصطفی تنها، ایلیا تهمتنی، علی تهمتنی، آوا توانی، نیره توحیدی، سینا توحیدی، محمود توحیدی، مرتضی توکل قاشویی، مجید تولایی، رویا تیموریان و رسول تیهوئیان.
ث-(٢١٩-٢١٨) پیمان ثابتی و امیرحسین ثنایی
ج- (٢٤٦-٢٢٠) روزبه جامهشورانی، حسین جزایری، فرناز جعفرزادگان، محمود جعفری، حسن جعفری، عباس جعفری، ناهید جعفری، رضا جعفریان، کمال جعفرییزدانینژاد، پویا جگروند، فریده جلالی، جمشید جلالی، شادیه جلالی، نرگس جلالی، پروین جلالی، نسرین جلالی، محمد جمادی، فردوس جمشیدی، فرشته جمشیدی، نوید جمشیدی، علیرضا جنیدی، سعید جهانپولاد، پگاه جهاندار، فرشید جهانی، جلوه جواهری، رضا جوشنی، مجید جوکاری و وحیده جوهرچی.
چ-(٢٥٤-٢٤٧) آرش چاکری، امین چالاکی، علی چالشتری، کامران چاهتل، رضا چاوشی، آزاده چاوشیان، امیر چمنی و آتفه چهارمحالیان.
ح-(٢٨٤-٢٥٥) مریم حاتمی، مسیح حاتمی، فرح حاتمی، شهاب حاجتی، ترلان حاجیسرداری، سجاد حائری، محمد حبیبی، علی حدیثی، رضا حسینبر، علیرضا حسیننیا، شوکا حسینی، اوختای حسینی، حمید حسینی، عدنان حسینی، ناهید حسینی، سیدعلی حسینی، حسین حسینینژاد، رضا حضرتی، پروانه حقمدد میلانی، مینا حقیقت، مسعود حکمت، عبدالکریم حکیمی، حمید حمیدی، نسرین حمیدی، مهدی حمیدی شفیق، نقی حمیدیان، سعید حناییکاشانی، ملیحه حیاتی، جنت حیدرخواه و احمد حیدری.
خ-(٣٠٩-٢٨٥) نسیم خاکسار، شبنم خان مصدق، مینا خانی، شهلا خباززاده، اسماعیل ختایی، فرامرز خداشناس، لیلا خزاعی، لیلا خزایی، منصوره خسروشاهی، شیرین خسروشاهی، محمدرضا خسروی، محمدرضا خشتی، محمود خطیبی، بهروز خلیق، خلیل خلیلپور، امین خلیلی، بیژن خلیلی، رضا خندان، هاشم خواستار، همین خواستان، واحده خوشسیرت، سحر خوشنام، آذر خونانیاکبری، جمشید خونجوش و محسن خیمهدوز.
د-(٣٣٣-٣١٠) زهره دادرس، بهنام داراییزاده، مهوش دالایی، سهیلا دالوند، اکبر دانش سرارودی، ناصر دانشفر، جمیله داودی، فخری داوری، آتنا دائمی، امیر دباغیان، احمد درخشان، لیلا درفشه، فرزانه درویشپناه، مهرداد درویشپور، شیرین دقیقیان، شیریندخت دقیقیان، مائده دلبری، خسرو دلیرثانی، آزیتا دمندان، مصطفی دهباشیزاده، معصومه دهقان، سعید دهقان، آنیسا دهقانی و بهار دهقانی.
ر- (٣٨١-٣٣٤) فریبا راد، علی رادبوی، دومان رادمهر، مریم رازانی، عباس راستی بروجنی، مسعود رایگان، ویدا ربانی، محمدصادق ربانی، عرفان ربیعی، حسین رجایی، الهه رجائی، علیرضا رجبیان، محمد رجبیان دهشک، تقی رحمانی، فرشید رحمانی، فاطمه رحمت، ماهمنیر رحیمی، زهرا رحیمی، لیلا رحیمی، زهرا رحیمی خامنه، کامران رحیمیان، ابوالفضل رحیمیشاد، ساغر رحیمیشاد، علی رحیمیمقدم، حسین رزاق، احسان رزاقی، جلال رستمکلایی، یونس رستمی، رضا رستمی، ناهید رضایی، آرشام رضایی، زهرا رضایی، سعید رضویفقیه، محمد رفیعصادقی، شیرین رنجبر، سیما ره، رضا رهایی، م. روانشید، سیمین روزگرد، رضا روزیخواه، میهن روستا، افسانه روستایی،تورج ریحانی، امیر ریحانی، مرجان ریختهگر، مریم رئیسدانا، رضا رئیسی و مسعود رئیسی.
ز-(٣٩٦-٣٨٢) رقیه زارعپور حیدری، نازنین زاغری، مونا زاهد، ایرج زبردست، کوروش زعیم، معصومه زمانی، شعله زمینی، مریم زندی، محمد زنگنه، رضا زنگیآبادی، حسن زهتاب، فاتیما زهرایی، احمد زهرونی، مسعود زینالزاده و اکرم زینالی.
س-(٤٤٥-٣٩٧) افسانه ساداتمدبر، مجید ساعتچی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، دانیلا سپهری، بهروز ستوده، فروغ سجادی، طاهره سجادی، عیسی سحرخیز، شهرام سدیدی، میترا سرائیاصل، حسین سربندی، یحیی سرخانی، علی سرداد، اکبر سردوزامی، فرج سرکوهی، مریم سطوت، مسعود سفرینسب، خشایار سفیدی، ساره سکوت، پروین سلاجقه، سحر سلحشور، نسیم سلطانبیگی، امیر سلطانی، عبدالفتاح سلطانی، مریم سلطانی، ایرج سلطانی، مصطفی سلطانی، ایمان سلیمانی، عبدالله سلیمانی، بلقیس سلیمانی، منصور سلیمانی، مهران سلیمانی، رعنا سلیمانی، بهار سلیمانی، نسرین سلیمی، گیتی سلیمی، امیر سلیمی، فروغ سمیعینیا، لیدا سنایی، رانیار سهرابی، فرزانه سوری، طاهره سوری، محمد سیامکنیا، رضا سیدزاده، همایون سیریزی، پری سیف، سارینا سیف و سیدمحمد سیفزاده.
ش- (٤٨٠-٤٤٦) بهنام شادروان، علی شاکری، یونس شاملی، جلیل شاهچشمه، روناک شاهمحمدی، ساسان شاهین، مسعود شبافروز، صادق شجاعی، منصوره شجاعی، رزیتا شرفجهان، محمدهادی شرفزاده، اکبر شریعت، حسن شریعتمداری، آرمین شریفی، محمد شعایی، اسدالله شعبانی، صبا شعردوست، الهه شکرایی، عباس شکری، شهرزاد شمس، مظاهر شهامت، پروین شهبازی، مهدی شهبازی، پرویز شهپر، یزدان شهدایی، محمد شهرستانی، سحر شهریار، شادیه شهیدی، اصغر شیخعلیان، فرهاد شیخی، آریا شیخی، حمید شیرازی، کاوه شیرزاد، سعید شیرزاد و اصغر شیری.
ص-(٥٠٥-٤٨١) ماندانا صادقی، عباس صادقی، اصغر صادقی، آرش صادقی، سیاوش صادقیتبار، فریبرز صارمی، محمدمهدی صارمی، افسانه صالحی، حسن صالحی، احسان صالحی، رضا صالحی، آزاده صالحی، ناهید صائبفر، بهنوش صباح، سیمین صبری، ضیاء صدرالاشرافی، نازلی صدقی، غلامرضا صراف، روحالله صفائیان، حسن صفدری، اسماعیل صفرزاده، مجید صفری، ابوذر صلحجو، محمدرضا صمدی، جلال صمصامیفرد و کیوان صمیمی.
ض-(٥٠٦) منظر ضرابی.
ط-(٥١٤-٥٠٧) راحله طارانی، زهره طالبی، هومن طاهری، سیدمحمد طباطبایی، نرگس طریقیان، مریم طهماسبی، سوسن طهماسبی و معصومه طوفانپور.
ظ-(٥١٥) مراد ظهرابی.
ع-(٥٦٤-٥١٦) رحیم عابدینزاده، سپهر عاطفی، محمدرضا عالیپیام، سهند عباسنیا، حسین عباسی، ریرا عباسی، مجید عبدالرحیمپور، عبدالحبیب عبدالکریمی، علی عبداللهی، غزل عبداللهی، افشین عبداللهی، صدرا عبداللهی، اسماعیل عبدی، علیرضا عبدی، منیره عربشاهی، بهزاد عربگل، نگین عرفانی، یوسف عزیزیبنیطرف، فرشید عسگری، آمنه عسگری، رضا عسگریزاده، نادر عصاره، طنین عصفوری، روئین عطوفت، جعفر عظیمزاده، عبدالعلی عظیمی، ساناز عظیمیپور، سعید عقیقی، رضا علامهزاده، کاظم علمداری، رضا علوی،شکوه علیاکبری، محمدعلی علیان، یوسف علیپور، سارا علیپور، رضا علیجانی، رویا علیخانی، برزو علیدادی، ترانه علیدوستی، همایون علیزاده، محمود علیزادهلسانی، خسرو علیکردی ، محمد علینی، رحمان علیویسی، سهیلا علیین، علی علیین ،ابوعلی عمیدی گرمسار، مسعود عنایتی و نادیا عنبری.
غ-(٥٧٠-٥٦٥) ابوالفضل غسالی، کامبیز غفوری، هاله غلامی، غلامرضا غلامی کندازی، رضا غیاث و اشرف غیاثی
ف-(٥٩٤-٥٧١) رادا فاتحی، رامین فاتحی، محمد فارسی، مهنوش فاریابی، همایون فاطمیزاده، مهدی فتاپور، سیروس فتاحی، حیدر فتحاللهزاده، بهزاد فتوت، اسدالله فخیمی، میلاد فدایی، بهروز فدایی، افشین فرقانی، فرید فرهنگ ،ابوالقاسم فرهنگ، پرستو فروهر، روژیا فروهر، فرانک فرید، فروغ فرین، مهدی فقیه، سیدمحمدرضا فقیهی، پروین فهیمی، اشکان فیاضبخش وعلی فیض.
ق-(٦١٩-٥٩٥) ناهید قاجار، عزیز قاسمزاده، شهین قاسمی فیروزآبادی، معصومه قاسمیپور، بیژن قبادی، منیژه قدرتیپور، منیژه قدسیزاده، ابوالفضل قدیانی، جعفر قدیمخانی، مهتاب قربانی، سوین قربانی، بهروز قربانی، فریبا قربانی، فرزانه قرهحسنلو، سارا قریشی، مهناز قزللو، محسن قشقایی، آرش قلعهگلاب، سپیده قلیان، احد قنبری، علی قنبری، محسن قنبری، فرزانه قوامی، اجلال قوامی و رحیم قیومی.
ک-(٦٦٣-٦٢٠) فرخ کابلیان، صادق کار، مهرانگیز کار، سمیه کارگر، علی کارون، آزاده کاظمی، رسول کاظمی، رضا کاظمی، علیرضا کاظمی، هنگامه کافی، عارف کافی، اشرف کامخیز، هانا کامکار، پوران کاوه، حمید کاویان، محمد کدخدایی، حسین کربلایی، کاظم کردوانی، شیرین کرمینژاد، ملیحه کریمالدینی، بهزاد کریمی، اکبر کریمیان، هدی کریمیصابر، سرور کسمایی، مینا کشاورز، رادبه کشاورز، سپیده کشاورز، امیرحسین کشاورز، نوشین کشاورزنیا، پویان کفیلی، مریم کلارن، طناز کلاهچیان، رضا کمانگر، شرور کنوز تبریزی، سپیده کوتی، وحید کوهدرق، زینب کیا، فریده کیانپور ،نگین کیانی، رضا کیانی، رستم کیانیجم، جلال کیایی و رضا کیایی.
گ-(٦٧٦-٦٦٤) سعدی گلبیانی، مهدیه گلرو، محمدحسین گلرخیان، سهیلا گلشاهی، حسن گلشاهی، منوچهر گلشن، باربد گلشیری، علی گلمحمدی، سوسن گلمحمدی، فاطمه گلمحمدی، محمد گنابادی، شیوا گنجی، پریسا گنجی و فرهاد گوران.
ل-(٦٨١-٦٧٧) مریم لامعی، سوران لطفی، داریوش لطیفپور، جواد لعلمحمدی و مزدک لیماکشی.
م-(٧٨٧-٦٨٢) رضا مالکی، صدیقه مالکیفرد، امیر مبینی، حانیه متحیر، مهناز متین، بابک مجیدی، مصطفی محبکیا، شیوا محبوبی، فرهاد محرابی، گلاله محسنیپور، زهره محققی، آذر محلوجیان، سیران محمدحسینی، صابر محمدی، علی محمدی، مهدی محمدی، نرگس محمدی، مریم محمدی، خسرو محمدی، رویا محمدی، پروین محمدی، حسین محمدی، غلامرضا محمدی،یوسف محمدی، بابک محمود، مهدی محمودیان، آرمین مختاری، سیدجلال مدبر، مسعود مدبر، ابراهیم مددزاده، امیر مددی، سعید مدنی، عبدالله مرادیان، مریم مرتضوی، مهناز مرتضوی، گرجی مرزبان، رضا مریدی، شکرالله مسیحپور، سیامک مسیحپور، ماشاءالله مسیحپور، احمد مشعوف، نیما مشعوف، اکرم مصباح، مهران مصطفوی، پارسا مصلحیفرد، عالیه مطلبزاده، سحر مطلبی، نسرین مطلبی، محمدامین مطلبی، مهدی مظفری، مونا معافی، سویل معالی، اقبال معتضدی، مهدی معرف، علی معظمی، داریوش معمار، محمدرضا معمارصادقی، بدرالسادات مفیدی، حسن مقدسزاده، پویان مقدسی، شبنم مقدسی، آزادی مقدم، شاهین مقرب، منوچهر مقصودنیا، پویان مکاری، ژیلا مکوندی، ژاله مکیآبادی، روشنک ملاییعلیشاه، سعید ملائی، پروین ملک، علی ملک، بیتا ملکوتی، فاطمه ملکی، رحمتالله ملکی، منیره ملکیراد، مرجان ملیحی، الهه منافی، سام منتظر، سعیده منتظری، طاهره منتظری، علیاصغر منطقیان، اسفندیار منفردزاده، ناصر مهاجر، فیروزه مهاجر، شراره مهبودی، فاطمه مهدوی، اکبر مهدی، روحالله مهدیپور عمرانی، نوید مهری، همایون مهمنش، محیا موحدمنش، مهدی موسوی، مهراوه موسوی، عقیل مومنی، عبدالله مومنی، فرهاد میثمی، فاطمه میراحمدی، فیروز میرانی، مجتبی میرتهماسب، شیلان میرزایی، لیلا میرغفاری، فاطمه میرفتاحی، مهران میرفخرائی، مسعود میریف شارمین میمندینژاد و مینا مینایی.
ن-(٨٣٥-٧٨٨) داوود نادریفرد، حجت نارنجی، فرزانه ناظرانپور، پوران ناظمی، مهشید ناظمی، پروانه ناظمی، هامون نامجو، نسرین نامداری، علی نانوایی، حسن نایبهاشم، احمد نجاتی، علی نجاتی، رضا نجفی، غلامرضا نجفی، مهشید نجفی، محمد نجفی، فریدون نجفیآریا، آفرین نجفیزاده، افسانه نجومی، شمیلا نژادهاشمی، فرشیده نسرین، هلن نصرت، اصغر نصرتی، رایا نصیری، زهرا نصیری، پارسا نصیری، اکرم نصیریان، طیبه نظری، سعید نعیمی، اکرم نقابی، مسعود نقرهکار، طاهر نقوی، مهرزاد نکوروح زند، سپیده نکوزاده، فرخ نگهدار، مهرداد نمازی، داوود نوائیان، حمید نوذری، توماج نورایی، کامبیز نوروززاده، شقایق نوروزی، محمد نوری، محمد نوریزاد، غلامرضا نوریعلا، پرویز نویدی، ایرج نیری، مرتضی نیکی و فاطمه نیلی.
ه-(٨٤٤-٨٣٦) مهردخت هادی، حسین هاشمپور، احسان هاشمی، احمد هاشمی، محسن هجری، بهزاد همایونی، کوروش همهخانی، هنگامه هویدا و شیرین هیاریان
و-(٨٤٩-٨٤٥) رقیه واثقی، عباس واحدیانشاهرودی، حسین وارسته، حسن وداییپور و نیک وزیری
ی-(٨٦٠-٨٥٠) مصطفی یاراحمدی، مهشید یاسری، مریم یاوری، محمدحسن یحیایی، مریم یحیوی، مهدی یحیینژاد، فرشید یداللهی، امیر یعقوبعلی، علیرضا یکتا، سینا یوسفی و سیاوش یونسی.