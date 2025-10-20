گزارش دریافتی: امیرحسین موحدی روزنامه نگار وفعال حقوق بشر که علی رغم داشتن گرین کارت آمریکا به ایران بازگشته و از بدو ورود تحت نظارت اطلاعات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسختی و تحت فشار زندگی میکرد بدلایل یک زخم پای ساده به بیمارستان مشگین شهر مراجعه اما در کمال شگفتی اورا به بیمارستان امام رضا اردبیل بخش قلب انتقال و ایزوله می‌کنند و سپس‌ به بیمارستان مدنی تبریز انتقال داده می‌شود.

بیمارستان مدنی تبریز که مرکز تخصصی قلب است با اعلام اینکه ایشان مشکل قلبی ندارند قصد ترخیص وی را داشتند اما یکروز قبل از ترخیص ناگهان دچار خونریزی شدید دستگاه گوارش می‌شود و در سحرگاه بیست وسوم تیر ماه ۱۴۰۴ جان خود را از دست می‌دهد.

مرگ وی زیر چشم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یک قتل حکومتی و قهری محسوب شود.

امیرحسین در طول زندگی خودچه در داخل و چه خارج کشور مدافع سرسخت زندانیان سیاسی بود و در نهایت بدست رژیم بشکل بیولوژیکی حذف فیزیکی گردید.

خانواده وی تحت فشار حق پیگیری موضوع را ندارند.