Monday, Oct 20, 2025

صفحه نخست » مرگ مشکوک امیرحسین موحدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر

death.jpgگزارش دریافتی: امیرحسین موحدی روزنامه نگار وفعال حقوق بشر که علی رغم داشتن گرین کارت آمریکا به ایران بازگشته و از بدو ورود تحت نظارت اطلاعات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسختی و تحت فشار زندگی میکرد بدلایل یک زخم پای ساده به بیمارستان مشگین شهر مراجعه اما در کمال شگفتی اورا به بیمارستان امام رضا اردبیل بخش قلب انتقال و ایزوله می‌کنند و سپس‌ به بیمارستان مدنی تبریز انتقال داده می‌شود.

بیمارستان مدنی تبریز که مرکز تخصصی قلب است با اعلام اینکه ایشان مشکل قلبی ندارند قصد ترخیص وی را داشتند اما یکروز قبل از ترخیص ناگهان دچار خونریزی شدید دستگاه گوارش می‌شود و در سحرگاه بیست وسوم تیر ماه ۱۴۰۴ جان خود را از دست می‌دهد.

مرگ وی زیر چشم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یک قتل حکومتی و قهری محسوب شود.

امیرحسین در طول زندگی خودچه در داخل و چه خارج کشور مدافع سرسخت زندانیان سیاسی بود و در نهایت بدست رژیم بشکل بیولوژیکی حذف فیزیکی گردید.

خانواده وی تحت فشار حق پیگیری موضوع را ندارند.

003.jpg

مطلب بعدی...
gholhaki.jpg
ممکن است پای شرکت‌های رقیبِ خانواده شمخانی، که دورزننده تحریم‌های ایران هستند، در میان باشد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar20-1.jpg
مراسم ازدواج رویایی دختر آنتونیو باندراس با عشق دوران کودکی‌اش در اسپانیا
daily20.jpg
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست در دوبی
one20.jpg
تصاویر قدیمی از سعید پورصمیمی بازیگر و متهم تعرض به کتایون ریاحی
oholic20.jpg
آیا نفخ عامل چاقی است؟
goftar20.jpg
توجه رسانه‌های بین‌المللی به ایستگاه مترو مریم مقدس
daily20-2.jpg
۵ بلایی که با خوردن مداوم غذای بیرون بر سر بدن تان می آورید
goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران
daily19.jpg
حجاب سفت و سخت بیانسه در قطر خبرساز شد

از سایت های دیگر

تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن
احساس خطر خامنه ای از ترکیه
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند
۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
شخصیت شناسی از روی عادات غذا خوردن
one19-1.jpg
حجاب دوباره گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت در مراسم بزرگداشتش
daily18.jpg
تصاویر سانسور شده از مراسم ناصر تقوایی
daily18-1.jpg
تصاویر خبرساز تارا آغداشلو
gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy