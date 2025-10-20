Monday, Oct 20, 2025

صفحه نخست » خامنه‌ای: ترامپ به همین خیال باشد

khamglh.jpgعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره نابود شدن برنامه هسته‌ای حکومت ایران را «خیال» خواند

ایران اینترنشنال - خامنه‌ای صبح دوشنبه ۲۸ مهر با «جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی» دیدار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت: «رییس‌جمهور آمریکا افتخار می‌کند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم. خیلی خوب، به همین خیال باش. اصلا شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید.»

او با انتقاد از ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا را فردی «با رفتار سخیف و دروغ‌های فراوان درباره منطقه» توصیف کرد.

خامنه‌ای در ادامه گفت ترامپ اگر توانایی دارد، «برود میلیون‌ها نفری را که در همه ایالت‌های آمریکا علیه او شعار می‌دهند آرام کند».

ترامپ تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایت‌های نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۲۷ مهر در آخرین اظهار نظر خود، بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی بمب‌افکن‌های بی-۲ را یکی از «زیباترین عملیات نظامی» تاریخ خواند و گفت نابودی توان هسته‌ای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.

پیش از این، رسانه‌های حکومتی گزارشی درباره برنامه رهبر جمهوری اسلامی برای دیدار با جمعی از ورزشکاران و برگزیدگان علمی منتشر نکرده بودند.

به نظر می‌رسد این سکوت خبری با ملاحظات امنیتی و نگرانی از تامین امنیت خامنه‌ای پس از جنگ با اسرائیل مرتبط باشد.

خامنه‌ای: اگر لازم باشد، بار دیگر از موشک‌های خود استفاده می‌کنیم

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت: «جوانان ما با موشک‌های ایرانی نقاط استراتژیک دشمن را تبدیل به خاکستر کردند. ایران موشک‌ها را از جایی نخرید یا کرایه نکرد. این موشک‌ها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد، در وقت دیگر از آن استفاده می‌کنند.»

او همچنین «دشمن» را به برپایی «جنگ نرم» علیه ایران متهم کرد و ادامه داد: «در جنگ نرم، دشمن سعی‌اش به این است که ملت را افسرده کند، ناامید کند، از توانایی‌های خودش او را مایوس کند.»

هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکست‌های گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماه‌های اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.

پیش‌تر در ۲۶ مهر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد نبرد با جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است.

مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
شوکه شدن یک کشیش پس از فاش شدن هویتش
مطلب بعدی...
death.jpg
مرگ مشکوک امیرحسین موحدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


onenews16-1.jpg
درگذشت هوشنگ نهاوندی مرد وفادار خاندان سلطنت که طعمه ساواک شد!
goftar20-1.jpg
مراسم ازدواج رویایی دختر آنتونیو باندراس با عشق دوران کودکی‌اش در اسپانیا
daily20.jpg
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست در دوبی
one20.jpg
تصاویر قدیمی از سعید پورصمیمی بازیگر و متهم تعرض به کتایون ریاحی
oholic20.jpg
آیا نفخ عامل چاقی است؟
goftar20.jpg
توجه رسانه‌های بین‌المللی به ایستگاه مترو مریم مقدس
daily20-2.jpg
۵ بلایی که با خوردن مداوم غذای بیرون بر سر بدن تان می آورید
goftar19-2.jpg
تازه ترین تصاویر کورش یغمایی پدر راک ایران

از سایت های دیگر

کودتای نرم جمهوری اسلامی۲؛ تلاشی برای بقای نظام در پوستینی نو
کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند
بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
خوراکی‌های تلخی که به سلامت کبد کمک می‌کنند

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
شخصیت شناسی از روی عادات غذا خوردن
one19-1.jpg
حجاب دوباره گلاب آدینه بازیگر پیشکسوت در مراسم بزرگداشتش
daily18.jpg
تصاویر سانسور شده از مراسم ناصر تقوایی
daily18-1.jpg
تصاویر خبرساز تارا آغداشلو
gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
onenews1-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از مسعود کیمیایی و همسرانش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy