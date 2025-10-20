علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره نابود شدن برنامه هسته‌ای حکومت ایران را «خیال» خواند

ایران اینترنشنال - خامنه‌ای صبح دوشنبه ۲۸ مهر با «جمعی از قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی» دیدار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت: «رییس‌جمهور آمریکا افتخار می‌کند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم. خیلی خوب، به همین خیال باش. اصلا شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید.»

او با انتقاد از ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا را فردی «با رفتار سخیف و دروغ‌های فراوان درباره منطقه» توصیف کرد.

خامنه‌ای در ادامه گفت ترامپ اگر توانایی دارد، «برود میلیون‌ها نفری را که در همه ایالت‌های آمریکا علیه او شعار می‌دهند آرام کند».

ترامپ تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایت‌های نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۲۷ مهر در آخرین اظهار نظر خود، بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی بمب‌افکن‌های بی-۲ را یکی از «زیباترین عملیات نظامی» تاریخ خواند و گفت نابودی توان هسته‌ای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.

پیش از این، رسانه‌های حکومتی گزارشی درباره برنامه رهبر جمهوری اسلامی برای دیدار با جمعی از ورزشکاران و برگزیدگان علمی منتشر نکرده بودند.

به نظر می‌رسد این سکوت خبری با ملاحظات امنیتی و نگرانی از تامین امنیت خامنه‌ای پس از جنگ با اسرائیل مرتبط باشد.