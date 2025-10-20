علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند
ایران اینترنشنال - خامنهای صبح دوشنبه ۲۸ مهر با «جمعی از قهرمانان و مدالآوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی» دیدار کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت: «رییسجمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هستهای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم. خیلی خوب، به همین خیال باش. اصلا شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هستهای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید.»
او با انتقاد از ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را فردی «با رفتار سخیف و دروغهای فراوان درباره منطقه» توصیف کرد.
خامنهای در ادامه گفت ترامپ اگر توانایی دارد، «برود میلیونها نفری را که در همه ایالتهای آمریکا علیه او شعار میدهند آرام کند».
ترامپ تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
رییسجمهوری آمریکا ۲۷ مهر در آخرین اظهار نظر خود، بمباران تاسیسات هستهای ایران از سوی بمبافکنهای بی-۲ را یکی از «زیباترین عملیات نظامی» تاریخ خواند و گفت نابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
پیش از این، رسانههای حکومتی گزارشی درباره برنامه رهبر جمهوری اسلامی برای دیدار با جمعی از ورزشکاران و برگزیدگان علمی منتشر نکرده بودند.
به نظر میرسد این سکوت خبری با ملاحظات امنیتی و نگرانی از تامین امنیت خامنهای پس از جنگ با اسرائیل مرتبط باشد.
خامنهای: اگر لازم باشد، بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکنیم
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت: «جوانان ما با موشکهای ایرانی نقاط استراتژیک دشمن را تبدیل به خاکستر کردند. ایران موشکها را از جایی نخرید یا کرایه نکرد. این موشکها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد، در وقت دیگر از آن استفاده میکنند.»
او همچنین «دشمن» را به برپایی «جنگ نرم» علیه ایران متهم کرد و ادامه داد: «در جنگ نرم، دشمن سعیاش به این است که ملت را افسرده کند، ناامید کند، از تواناییهای خودش او را مایوس کند.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
پیشتر در ۲۶ مهر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد نبرد با جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده است.
