Monday, Oct 20, 2025

صفحه نخست » شوکه شدن یک کشیش پس از فاش شدن هویتش

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایندیپندنت فارسی - به گزارش «تایمز»، هنریک لاینکت، مشاور خانواده و کشیش نیمه‌وقت اهل آلمان که ساکن کاستا دل سول اسپانیا است، پس از دیدن یک مستند درباره هاینریش هیملر، رئیس اس‌اس و طراح اصلی هولوکاست، متوجه شد که نوه یکی از مخوف‌ترین چهره‌های تاریخ است.

لاینکت ۴۸ ساله ابتدا در اینترنت تصویر معشوقه هیملر، هدویگ پوتهاست، را دید و متوجه شباهت عجیب او با مادربزرگش شد. تحقیقات او و بررسی مدارک تولد نشان داد هیملر رسما خود را پدر نانت-دوروتئا، مادر هنریک، شناخته بود.

لاینکت به اشپیگل گفت: «کاملا شوکه و منزجر شدم. اگر می‌شد مرده‌ها را زنده کرد، پدربزرگم را بلند می‌کردم و حسابی کتکش می‌زدم.» او افزود فرزندانش که مادرشان مکزیکی است و از ۲۰۱۸ در اسپانیا زندگی می‌کنند، هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند و از خبر شوکه نشدند.

هدویگ پوتهاست، دختر یک بازرگان و منشی اهل کلن، از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۱ به عنوان دستیار شخصی هیملر کار می‌کرد و دو فرزند از او داشت: یک پسر به نام هلگه و یک دختر به نام نانت-دوروتئا. پس از خودکشی هیملر در ۱۹۴۵، پوتهاست با یک تاجر به نام هانس گئورگ آدولف اشتاک ازدواج کرد و نام خانوادگی او به فرزندانش منتقل شد.

با وجود اینکه مادربزرگ هنریک، که او را «موتی» صدا می‌زد، فردی مهربان و دوست‌داشتنی بود و برایش شکلات می‌آورد، کشف تاریک‌ترین بخش تاریخ خانواده‌اش باعث شد لاینکت احساس شوکه‌کننده‌ای داشته باشد. این کشیش می‌گوید که احتمالا هیچ‌گاه دلیل مخفی نگه داشتن این بخش تاریک تاریخ خانوادگی از سوی مادربزرگ و مادرش را نخواهد دانست.

