علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگویی با خبرآنلاین خواستار برخورد پلیس با کسانی شد که نافشان بیرون است. او گفت مردم از این برخورد راضی هستند.
مطهری در این گفتوگو اظهار کرد: «در زمان شاه هم ببینید یک آقایی اگر با پیژامه و رکابی بیرون میآمد بازداشت میشد. امروز پیغمبر اسلام هم نمیتواند با کار فرهنگی جامعه را جمع کند، بالاخره با این وضعیتی که هست برای امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اعمال زور است.»
او در ادامه افزود: «برای روسری حالا در خیابان سخت نگیرند اما در دانشگاهها و ادارات دولتی باید حجاب دقیق رعایت بشود.»
