"ما مثل اعراب، توسریخور اسرائیل نیستیم"
«یعقوب توکلی» پژوهشگر تاریخ اسلام در گفتوگو با ایران ۲۴:
🔺ما از یک جلسه و آبگوشت با عرفات رسیدیم به انفجار موشک فجر در تلآویو، این یعنی پیروزی.
🔺حزبالله لبنان اولین بار اسرائیل را در سال ۲۰۰۰ از لبنان بیرون کرد و در ۲۰۰۶ دوباره شکست داد.
«یعقوب توکلی» نویسنده و پژوهشگر تاریخ در گفتوگو با ایران ۲۴:
🔺ایران با نیروهای موشکی خود، دست برتر نظامی منطقه را حفظ کرده است.
🔺موشکهای فجر ایران، در حملات به اسرائیل موفقیتآمیز عمل کردند و چندین لایه دفاعی را شکستند.
🔺جمهوری اسلامی، برخلاف تروریسم سازمانیافته صهیونی، قدرت دفاعی خود را برای بازدارندگی و حمایت منطقهای به کار میگیرد.
🔺اعراب در جنگهای قبل با اسرائیل شکست خوردند ولی ما جواب محکمی دادیم.
🔺تجربه جنگهای منطقهای نشان میدهد که اسرائیل، با اقدامات تجاوزکارانه، بنیان تروریسم را در سیاست خود دارد.
