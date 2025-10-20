"ما مثل اعراب، توسری‌خور اسرائیل نیستیم"



توکلی: «پیروزی» یعنی اینکه از جلسه آبگوشت‌خوری با عرفات برسیم به انفجار موشک فجر در تل‌آویو/ ما مثل اعراب، توسری‌خور اسرائیل نیستیم



«یعقوب توکلی» نویسنده و پژوهشگر تاریخ در گفت‌وگو با ایران ۲۴:

🔺ایران با نیروهای موشکی خود، دست برتر نظامی منطقه را حفظ کرده است.



🔺موشک‌های فجر ایران، در حملات به اسرائیل موفقیت‌آمیز عمل کردند و چندین لایه دفاعی را شکستند.



🔺جمهوری اسلامی، برخلاف تروریسم سازمان‌یافته صهیونی، قدرت دفاعی خود را برای بازدارندگی و حمایت منطقه‌ای به کار می‌گیرد.



🔺اعراب در جنگ‌های قبل با اسرائیل شکست خوردند ولی ما جواب محکمی دادیم.



🔺تجربه جنگ‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل، با اقدامات تجاوزکارانه، بنیان تروریسم را در سیاست خود دارد.





