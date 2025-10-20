Monday, Oct 20, 2025

صفحه نخست » «پیروزی» یعنی اینکه از جلسه آبگوشت‌خوری با عرفات برسیم به انفجار موشک فجر در تل‌آویو

tavakoli.jpg"ما مثل اعراب، توسری‌خور اسرائیل نیستیم"

«یعقوب توکلی» پژوهشگر تاریخ اسلام در گفت‌وگو با ایران ۲۴:

🔺ما از یک جلسه و آبگوشت با عرفات رسیدیم به انفجار موشک فجر در تل‌آویو، این یعنی پیروزی.

🔺حزب‌الله لبنان اولین بار اسرائیل را در سال ۲۰۰۰ از لبنان بیرون کرد و در ۲۰۰۶ دوباره شکست داد.

:::



🔺ایران با نیروهای موشکی خود، دست برتر نظامی منطقه را حفظ کرده است.

🔺موشک‌های فجر ایران، در حملات به اسرائیل موفقیت‌آمیز عمل کردند و چندین لایه دفاعی را شکستند.

🔺جمهوری اسلامی، برخلاف تروریسم سازمان‌یافته صهیونی، قدرت دفاعی خود را برای بازدارندگی و حمایت منطقه‌ای به کار می‌گیرد.

🔺اعراب در جنگ‌های قبل با اسرائیل شکست خوردند ولی ما جواب محکمی دادیم.

🔺تجربه جنگ‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل، با اقدامات تجاوزکارانه، بنیان تروریسم را در سیاست خود دارد.


