دونالد ترامپ در واکنش به تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفانش، ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی خود، تروث، منتشر کرد که او را در حالی که تاج بر سر داشت، به عنوان خلبان یک جنگنده با نام «ترامپ شاه» بر سر معترضان مدفوع می‌ریزد

یورونیوز - پس از آنکه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث، ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد که نشان می‌دهد او با یک جنگنده بر سر معترضان به دولتش در خیابان‌های آمریکا مدفوع می‌ریزد، این اقدام رئیس جمهور آمریکا با واکنش تند برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.