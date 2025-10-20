دونالد ترامپ در واکنش به تظاهرات مسالمتآمیز مخالفانش، ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی خود، تروث، منتشر کرد که او را در حالی که تاج بر سر داشت، به عنوان خلبان یک جنگنده با نام «ترامپ شاه» بر سر معترضان مدفوع میریزد
یورونیوز - پس از آنکه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث، ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد که نشان میدهد او با یک جنگنده بر سر معترضان به دولتش در خیابانهای آمریکا مدفوع میریزد، این اقدام رئیس جمهور آمریکا با واکنش تند برخی از کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شد.
میلیونها آمریکایی روز شنبه با شعار «شاه نمیخواهیم» به سیاستهای «اقتدارگرایانه» دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعتراض کردند.
PARODY: 🚨 Trump POOP BOMBS no kings protesters in NYC. pic.twitter.com/T4sGRAcexI-- E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 18, 2025
به گفته برگزارکنندگان، تظاهرات ۱۸ اکتبر که سومین بسیج گسترده مردمی از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بود، نزدیک به ۷ میلیون نفر را در ۵۰ ایالت آمریکا گرد هم آورد، رقمی که این تظاهرات را به بزرگترین بسیج یکروزه علیه یک رئیسجمهور آمریکا در تاریخ معاصر تبدیل میکند.
چندین چهره هالیوودی مانند جیمی کیمل، اسپایک لی، رابرت دنیرو و گلن کلوز نیز به معترضان پیوستند و مخالفت خود را با ریاستجمهوری ترامپ و افزایش گرایشهای اقتدارگرایانه اعلام کردند.
جیمی لی کرتیس، بازیگر برنده جایزه اسکار، عکسی را در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد که در آن، با پوشاندن برخی از حروف تابلوی «پارک ممنوع» توسط نوارچسب، این جمله به «پادشاهی ممنوع» تبدیل شده بود.
او نوشت: «مهم نیست که این بزرگترین تجمع اعتراضی تاریخ بوده یا نه؛ مهم این است که ما حضور پیدا کردیم، ایستادیم، گفتیم چه فکر میکنیم و چه احساسی داریم. او در ادامه با بیان اینکه اکنون زمان کار است، نوشت: «یک سال وقت داریم تا از راه صندوق رای پیامی واقعی بفرستیم؛ پیامی که صدای آمریکایی ماست. پس بیایید کارمان را شروع کنیم!»