صفحه نخست » وزیر خارجه لهستان عراقچی را ضربه فنی کرد

poland.jpgمناظره مجازی وزیران خارجه ایران و لهستان

مطالب بیشتر در سایت - لندن در حملات روسیه علیه اوکراین به کار رفته بود، مناظره مجازی در شبکه اجتماعی اکس بین وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و لهستان صورت گرفت.

عباس عراقچی در پیامی که به زبان لهستانی در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، مدعی شد که پهپاد نمایش داده شده به جمهوری اسلامی ایران ربطی ندارد و «لابی اسرائیل» را به تلاش برای «ساخت روایت‌های جعلی» با هدف بر هم زدن روابط تاریخی ایران و اروپا متهم کرد.

در واکنش به این پیامم، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، با کنایه نوشت: «خوب است که وزیر خارجه ایران به لهستانی می‌نویسد اما بهتر این بود که به روسیه پهپاد نمی‌فروخت و پروانه ساخت پهپادها را به آن‌ها نمی‌داد که علیه اوکراین به‌کار ببرند.»

او در ادامه ابراز امیدواری کرد که حکومت تهران به جای «صادر کردن انقلاب و غنی‌سازی اورانیوم»، تمرکز خود را روی بازسازی تمدن ایرانی که «زمانی دنیا را شیفته کرده بود» بگذارد.

