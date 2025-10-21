عصبی به من می توپد ."فیلم عروسی دختر شمخانی را دیدی؟ نمی فهمم شما چطور از این قرمصاق ها دفاع کردید ؟هنوز هم بخشیتان دفاع می کنید؟" می گویم:" زیاد ناراحت نباش مگر چه اتفاقی افتاده ؟ این که دختر شمخانی لخت وخانمش لخت تر از او با لباس های آنچنانی در هتل آنچنانی عروسی گرفته ومیلیاردی هزینه کرده چیز جدیدی نیست که باعث این همه ناراحتی وسر وصدا بشود!



مملکت مال آنهاست بچه ای که بابا بزرگ رئیس مجلسش سیسمونیش را از ترکیه بصورت اختصاصی وارد کند! باید عروسیش بهتر از دخترشمخانی باشد. فکر میکنی بچه های امام جمعه زمین خوارکه خانه مردم رابنام عروسش کرده ریخت وپاششان کمتر از هزینه این عروسی است؟ در کشوری که وزیرانش یک قلم سه میلیارد دلار سر چای دبش بجیب میزنند! نمایندگان مجلسش برای رانت خواران سینه چاک میکنند ! مردیکه ای لات بنام نگهبان عفاف وحجاب لشگر هشتاد هزار نفری از هر چه لات ،پاچه ور مالیده ،بزرگ شده گان زیر دست پای آیات اعظام حوزه ها را زیر عنوان حراست از اخلاق ومعنویت اسلامی راه میاندازد !میلیارد ها بودجه صرف آن میکند. دیگر جائی برای اعتراض به این گونه مسائل پیش پا افتاده است؟چرا این همه سر اندام نیمه لخت دختر وزن شمخانی بیچاره که تازه از سو قصد اسرائیل جان سالم بدر برده حساسیت نشان می دهی؟ در حالی که هزینه عروسی دختر بیچاره شمخانی پول یک لنگه درمقبره امام ساده زیستی که میخواست همه را بمقام انسانیت برساند نمی شود. زیاد عصبی نشو آرام بگیر بگذار "بابک زنجانی "ماست خیارش رادر مخفیگاه حضرت آقا که حکم بر برائتش داد با آرامش صرف کند و راه چاره ای برای دور زدن تحریم ها پیدا نماید."



با دقت نگاهم می کند.



"همین ؟



پس تکلیف این همه دختران وپسران جوانی که بخاطریک تار مو ،بخاطر یک اعتراض ساده برای انتخاب یک سبک زندگی ساده وآرام کشته شدندچه می شود؟ نکند تو هم جز آن دست افرادی هستی که می گوئی حالا که در جنگ با اسرائیل هستیم ،طرح این گونه مسائل توطئه دشمن است!



کسانی که ادعا می کنند وطن پرستی حکم می کند بجای برجسته کردن این گونه مسائل پشت سر آقا بیاستی وجنگ با اسرائیل را پیش ببری !به عربی غلیظ میگویند "حب الوطن من الایمان "