بازنشر ویدیویی قدیمی از علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که در آن خلیج فارس را «خلیج اسلام» می‌نامد، با واکنش گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. بسیاری این اظهارنظر را تحریف تاریخی و نادیده‌گرفتن هویت ایرانی دانسته‌اند. pic.twitter.com/gkBM0UKyZ6 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 20, 2025