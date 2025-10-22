Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » پاسخ داوود عابدی، گزارشگر، مجری سابق شبکه خبر و همسر المیرا شریفی‌مقدم به صحبت‌های فیروز کریمی

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgپاسخ داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیه‌کننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا شریفی‌مقدم به صحبت‌های فیروز کریمی و انتقاد تند عابدی از مجری برنامه شب‌های فوتبالی.
داوود عابدی با انتشار این ویدئو نوشت:

خطاب به فیروز کریمی و مجری محترم

اقا فیروز طنازی شما احتمالا متاثر از دست‌پخت همسر محترمتان در آشپزخانه هست

در ضمن یادمان باشد استقلال و پرسپولیس از هر نام و لقبی بزرگتر هستند


و شما منتقدان رو یک مشت جوانان خام و بی تجربه دانستید یادمون باشه که صاحبان سرخ آبی همین جوانان و هوادارانشان هستند و حق اعتراض و انتقاد دارند

خنده سـمی و ملیحانه‌ مجری محترم هم در گفتگو با اقای کریمی دور از انتظار نبود!

***

