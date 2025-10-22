پاسخ داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیه‌کننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا شریفی‌مقدم به صحبت‌های فیروز کریمی و انتقاد تند عابدی از مجری برنامه شب‌های فوتبالی.

داوود عابدی با انتشار این ویدئو نوشت:



خطاب به فیروز کریمی و مجری محترم



اقا فیروز طنازی شما احتمالا متاثر از دست‌پخت همسر محترمتان در آشپزخانه هست



در ضمن یادمان باشد استقلال و پرسپولیس از هر نام و لقبی بزرگتر هستند



و شما منتقدان رو یک مشت جوانان خام و بی تجربه دانستید یادمون باشه که صاحبان سرخ آبی همین جوانان و هوادارانشان هستند و حق اعتراض و انتقاد دارند



خنده سـمی و ملیحانه‌ مجری محترم هم در گفتگو با اقای کریمی دور از انتظار نبود!

وقتی دشمن ازت تعریف میکنه

قطعا یه جای کارت میلنگه

تو بیجا میکنی به هوادار پرسپولیس میگی بچه

هاشمیانم یکی مثل خودته هیچی نمیشه حاجی فیروز



فیروز کریمی استقلالی به تو چه ربطی داره شرایط پرسپولیس

من نمیدونم این پیشکسوتای پاس از جون پرسپولیس چی میخوان



داوود عابدی هم حق گفت👌🏻 pic.twitter.com/niWDlINbAA -- Saeid Majiqu ♦️ (@saeid_majiqu) October 22, 2025

