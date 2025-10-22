پاسخ داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیهکننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا شریفیمقدم به صحبتهای فیروز کریمی و انتقاد تند عابدی از مجری برنامه شبهای فوتبالی.
داوود عابدی با انتشار این ویدئو نوشت:
خطاب به فیروز کریمی و مجری محترم
اقا فیروز طنازی شما احتمالا متاثر از دستپخت همسر محترمتان در آشپزخانه هست
در ضمن یادمان باشد استقلال و پرسپولیس از هر نام و لقبی بزرگتر هستند
و شما منتقدان رو یک مشت جوانان خام و بی تجربه دانستید یادمون باشه که صاحبان سرخ آبی همین جوانان و هوادارانشان هستند و حق اعتراض و انتقاد دارند
خنده سـمی و ملیحانه مجری محترم هم در گفتگو با اقای کریمی دور از انتظار نبود!
وقتی دشمن ازت تعریف میکنه-- Saeid Majiqu ♦️ (@saeid_majiqu) October 22, 2025
قطعا یه جای کارت میلنگه
تو بیجا میکنی به هوادار پرسپولیس میگی بچه
هاشمیانم یکی مثل خودته هیچی نمیشه حاجی فیروز
فیروز کریمی استقلالی به تو چه ربطی داره شرایط پرسپولیس
من نمیدونم این پیشکسوتای پاس از جون پرسپولیس چی میخوان
داوود عابدی هم حق گفت👌🏻 pic.twitter.com/niWDlINbAA
***