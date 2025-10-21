ایندیپندنت فارسی - صبح سه‌شنبه ۲۹ مهر، شرق خبر بازداشت پژمان جمشیدی، بازیکن سابق پرسپولیس و هنرپیشه معروف سینما و تلویزیون را منتشر کرد. به گزارش شرق، جمشیدی پس از بازداشت «با اتهامی سنگین به بخش قرنطینه واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شده است.»

همزمان با انتشار این خبر، روزنامه هفت صبح از بازداشت یک «سوپراستار سینما و تلویزیون» به اتهام تجاوز جنسی خبر داد. براساس این گزارش، متهم که نام او اعلام نشده، به یک دختر جوان حدودا ۲۰ ساله تجاوز کرده است. هفت صبح در گزارش خود به نقل از قربانی آورده است: «دختر حدودا ۲۰ ساله در شکایت خود گفت:«من یک بازیگر تازه‌کار هستم و از مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپر‌استار سینما و تلویزیون آشنا شدم. او به من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه کاری کند. چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند، سوار خودرویش شدم اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هرچه به او التماس کردم پیاده‌ام کند، توجهی نکرد. بعد من را با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»

پس از انتشار این گزارش، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تائید خبر بازداشت «یک هنرپیشه مشهور» و بدون ذکر نام متهم به خبرگزاری تسنیم گفت: «موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص مورد نظر مطرح می‌کند و در پی آن، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود.

پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر کرده و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار می‌شود. در همان‌جا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده و در حال حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.»