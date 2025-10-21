Tuesday, Oct 21, 2025

صفحه نخست » توهین زن ستیزانه فیروز کریمی به الناز شریفی مقدم در تلویزیون

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgفیروز کریمی، مربی فوتبال امروز در شبکه ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بهانه انتقاد از اظهارات المیرا شریفی‌مقدم، مجری شبکه دو، درباره وحید هاشمیان، با الفاظی زن‌ستیزانه به او توهین کرد: «به نظرم بیشتر به فکر آشپزی‌اش باشد، خیلی بهتر است.

همسر او (داوود عابدی) که دوست من است گفت مدتهاست که غذای گرم و درست و حسابی نخورده. به نظرم خانمش به غذای خانگی برسد، بهتر باشد تا با این سبک انتقاد کند».

مطلب بعدی...
metro.jpg
«شعارهای ممتد «مرگ بر خامنه‌ای» و «جاوید شاه» در مترو»

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar21-1.jpg
نظریه‌ جنجالی همسر سیلوستر استالونه درباره‌ علت شیوع فرزندان ترنس در هالیوود
daily21-3.jpg
کری گرانت و سوفیا لورن ؛ عاشقانه پنهان سینمای کلاسیک
onenews16-1.jpg
درگذشت هوشنگ نهاوندی مرد وفادار خاندان سلطنت که طعمه ساواک شد!
oholic18.jpg
رسم عجیبی که در تهران اجرا می‌شد
daily21.jpg
پیروز اولین خواننده گروه بلکتز در کنار همسر دومش نازی سهیلی
goftar21.jpg
مراسم ترحیم منوچهر شفقتیان با حضور پیشکسوتان فوتبال ایران
goftar20-1.jpg
مراسم ازدواج رویایی دختر آنتونیو باندراس با عشق دوران کودکی‌اش در اسپانیا
daily20.jpg
مریم کاویانی همسر سابق رامین مهمانپرست در دوبی

از سایت های دیگر

وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام

پر بیننده ترین ها



goftar20-2.jpg
امینم پس از سال‌ها تنهایی وارد رابطه عاشقانه با استایلیست قدیمی‌اش شد
hair_022119.gif
زن انگلیسی که بیست سال موهایش را نشسته!
one20-1.jpg
علی شمخانی کیست
goftar19-1.jpg
یازده کار روزمره‌ای که همیشه اشتباه انجام می‌دهیم و روش درست انجام آن‌ها
daily28-1.jpg
تصاویر تازه از سحر دختر مهستی در کنار فرزندانش
oholic23-1.jpg
شخصیت شناسی از روی عادات غذا خوردن

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy