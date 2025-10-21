فیروز کریمی، مربی فوتبال امروز در شبکه ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی به بهانه انتقاد از اظهارات المیرا شریفیمقدم، مجری شبکه دو، درباره وحید هاشمیان، با الفاظی زنستیزانه به او توهین کرد: «به نظرم بیشتر به فکر آشپزیاش باشد، خیلی بهتر است.
همسر او (داوود عابدی) که دوست من است گفت مدتهاست که غذای گرم و درست و حسابی نخورده. به نظرم خانمش به غذای خانگی برسد، بهتر باشد تا با این سبک انتقاد کند».
