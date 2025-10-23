Thursday, Oct 23, 2025

صفحه نخست » بازداشت یک جوان در قم به جرم اسکیت با شلوارک

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران وایر - بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، جوانی ۲۶ساله به اتهام پوشیدن شلوارک در بوستان «علوی» قم، بازداشت و مکلف به خلاصه‌نویسی یک کتاب مذهبی شده است.

پدر این جوان که خود وکیل دادگستری است، می‌گوید: «پسرم در پارک علوی قم با شلوارک اسکیت بازی می‌کرده که ماموران کلانتری شهرک پردیسان او را بازداشت و با دست‌بند به کلانتری می‌برند و به‌دستور قاضی کشیک شب، در بازداشتگاه نگه‌ می‌دارند.»

به‌‌گفته این وکیل دادگستری یک روز بعد، فرزند او با قرار کفالت آزاد شده و به‌عنوان مجازات باید یک کتاب مذهبی را بازنویسی کند.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

پدر این جوان گفته است با توجه به اشراف بر قوانین، علیه کلانتری و بازپرس اعتراض کرده و گفته است که این اقدام غیرقانونی است چرا که «پوشیدن شلوارک جرم نیست و تحریک احساسات نمی کند.»

Untitled-14434.jpg

مطلب قبلی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
اختصاصی ؛ شکنجه فعال سیاسی پناهنده ایرانی در اردوگاه پناهجویان
مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
۸۰ ضربه شلاق مجازات شمخانی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar23.jpg
مراسم ازدواج خواهر نا تنی جی‌جی حدید و بلا حدید دو سوپر مدل فلسطینی آمریکایی
daily23.jpg
تمام تجاوز‌های سینمای ایران
onb2.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از اوا براون معشوقه آدولف هیتلر
oholic23.jpg
ماجرای ازدواج و جدایی شراره رخام از مستندساز ایرانی‌-آمریکایی
daily17-2.jpg
تصاویر عشق و حال مشاور سابق قالیباف در دوبی
goftar16-2.jpg
تصاویر خصوصی پژمان جمشیدی و نگار فرهمند قبل از طلاق
one22.jpg
فیگورهای نگار فرهمند همسر سابق پژمان جمشیدی همزمان با شایعات در مورد همسر سابق
goftar22-1.jpg
رونمایی حسین تهی از همسرش

از سایت های دیگر

دیدگاه فعالین زن ایرانی درباره سفر یک زن سکسی به ایران
خمیردندان روی جوش صورت؛ آری یا خیر؟
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
oholic22-1.jpg
شایعاتی درباره مشکلات خانوادگی ترامپ
daily22-1.jpg
پیام دهکردی بازیگر معروفی که نانوا شد
daily21-2.jpg
جنجال دوباره کیم کارداشیان
daily21-1.jpg
درخشش هنرمندان ایرانی در فستیوال فیلم سلیمانیه
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy