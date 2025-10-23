ایران وایر - بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانههای اجتماعی، جوانی ۲۶ساله به اتهام پوشیدن شلوارک در بوستان «علوی» قم، بازداشت و مکلف به خلاصهنویسی یک کتاب مذهبی شده است.
پدر این جوان که خود وکیل دادگستری است، میگوید: «پسرم در پارک علوی قم با شلوارک اسکیت بازی میکرده که ماموران کلانتری شهرک پردیسان او را بازداشت و با دستبند به کلانتری میبرند و بهدستور قاضی کشیک شب، در بازداشتگاه نگه میدارند.»
بهگفته این وکیل دادگستری یک روز بعد، فرزند او با قرار کفالت آزاد شده و بهعنوان مجازات باید یک کتاب مذهبی را بازنویسی کند.
پدر این جوان گفته است با توجه به اشراف بر قوانین، علیه کلانتری و بازپرس اعتراض کرده و گفته است که این اقدام غیرقانونی است چرا که «پوشیدن شلوارک جرم نیست و تحریک احساسات نمی کند.»
