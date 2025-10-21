پاسدار حسن حسن‌زاده فرمانده سپـاه «محمد رسول‌الله» تهران بزرگ در مصاحبه با وبسایت «دفاع پرس» که ۱۹ مهرماه منتشر شد، گفته است گشت‌های خیابانی از مأموریت‌های اصلی بسیج و سپاه پس از جنگ ۱۲ روزه بود.

او توضیح داده است: «با توجه به آمادگی‌ها و تمرینات نیرو‌های ما، در آن دوران مجموعه‌ای از گشت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، گشت‌های پیاده، موتوری، خودرویی و ترکیبی، و ایست و بازرسی‌ در مکان‌های مختلف همچون بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی، میادین، محلات، ارتفاعات شمالی و حتی حاشیه تهران فعال شدند.»

وی در سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرد با هر تهدیدی از سوی ضدانقلاب که آرامش را بهم بزند مقابله خواهد شد.

حسن‌زاده گفت: «مأموریت اصلی تیم‌های سازمانیافته بسیج کمک به مردم، یاری‌رسانی به پلیس و کنترل شرایط در معابر و محلات است.»

او در تشریح این طرح عنوان کرد: «در سطح شهر تهران با کمک نیرو‌های بسیجی در حوزه‌ها، پایگاه‌ها و گردان‌های آن، موفق به اجرای این طرح جامع شدیم که دارای مراحل مختلفی است و برای آینده نیز تمهیدات لازم را اندیشیده‌ایم.»

به گفته این سپاهی، در مقطع فعلی «تعداد این گشت‌ها محدود شده و نسبت به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کاهش یافته است، اما نیرو‌ها کاملاً آماده هستند و حضور فعالی دارند.»

حسن‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه گفته از ماموریت‌های دیگر سپاه تهران «یاری‌رسانی به نیروی انتظامی و کنترل شرایط در محلات، معابر و نقاط ورودی و خروجی است» و «اقدامات ما از مردم‌یاری و خدمات شهری گرفته تا مقابله سخت با هر گروه مسلحی که بخواهد در تهران کوچکترین ناامنی ایجاد کند را شامل می‌شود.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که حکومت نگران است به دلیل فشارهای اقتصادی و وضعیت بد معیشتی مردم دست به اعتراض بزنند.

اغلب تحلیلگران داخل ایران به حکومت هشدار می‌دهند با فعال شدن مکانیسم ماشه، فشارهای اقتصادی به مردم بیشتر خواهد شد، اما به نظر می‌رسد مقامات رژیم نسخه‌ای برای خروج از بحران ندارند به ویژه آنکه علی خامنه‌ای همچنان با هرگونه مذاکره با دولت دونالد ترامپ مخالفت می‌کند. زمامداران جمهوری اسلامی در این مدت یا مشغول تهدید مردم به سرکوب و بگیر و ببند هستند و یا وعده‌های توخالی می‌دهند که با شرایطی که گرفتارش هستند امکان تحقق آنها را ندارند.

در این میان، دولت مسعود پزشکیان ناتوان از حل بحران‌ها، برنامه‌هایی را برای تبلیغات و افزایش «تاب‌آوری» مردم در مقابل مشکلات راه‌اندازی کرده که محور آن هنرمندان هستند! معلوم نیست چنین اقداماتی قرار است چه چیزی بر سفره مردم بیاورد و یا بار کدام هزینه ثابت مانند اجاره مسکن یا آب و برق را از دوش آنها بردارد!