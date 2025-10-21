«علی شمخانی» و خانواده‌اش، چهره‌هایی جنجالی هستند که نامشان در اکثر اتفاقات تلخی که در ایران روی‌داده به گوش می‌رسد؛ از سقوط متروپل تا فاجعه هواپیمای اوکراینی و از تحریم‌های نفتی تا شبکه‌های ثروت پنهان. حالا بار دیگر نام این خانواده بر سر زبان‌هاست، نه به خاطر جنگ یا سیاست، بلکه به دلیل انتشار ویدیویی از مراسم عروسی مجلل دختر خانواده که بسیاری آن را یادآور رنج و فقر هزاران ایرانی است

عطا محامد - ایران وایر

بعد از انتشار این ویدیو، شمخانی، بی آن‌که به انتقادها پاسخ دهد، این بار نه به زبان مردم خود، بلکه به عبری دیالوگ پایانی فیلم معروف «پاپیون» را نوشت: «حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام!» پاسخی که بیش از هر چیز، نشانه دوری او از واقعیت جامعه و احساس مردم است. سرنوشت عجیب برای مردی که زمانی گفته بود «تاکنون سهم مردم خوزستان از شرکت‌های نفتی و واحدهای صنعتی بزرگ استان، فخرفروشی مدیران و کارکنان غیربومی و پروازی و حسرت بوده است.» اما امروز خود و خانواده‌اش به نماد همان فخرفروشی بدل شده‌اند؛ تصویری روشن از مقاماتی که از میان فقر مردم برخاستند و بر ثروتشان نشستند.

ویدیو و واکنش‌ها

ویدیو مراسم عروسی دختر شمخانی اگرچه به‌تازگی در فضای مجازی منتشرشده، اما اصل عروسی مربوط به فروردین ۱۴۰۳ است؛ موضوعی که آن زمان نیز با حاشیه‌هایی همراه شده بود و حتی چهره‌هایی مانند «علی‌اکبر رائفی‌پور» و برخی نمایندگان مجلس از آن انتقاد کرده بودند. آن‌ها از هزینه‌های چندمیلیاردی این مراسم در هتل اسپیناس پالاس، انتخاب استودیوی لوکس عکاسی، و نشانه‌های آشکار از سبک زندگی اشرافی انتقاد کرده بودند. همچنین از نقض معیارهای رسمی و بی‌توجهی به قوانین حجاب در محیطی وابسته به یکی از مقام‌های ارشد نظام سوال شده بود.

اما حالا پس از انتشار عمومی بخشی از فیلم عروسی، موج واکنش‌ها همگانی شده است. درون حاکمیت، چهره‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب حکومتی با لحنی مشابه، درز این ویدیو را «نقض حریم خصوصی» و «ترور رسانه‌ای» توصیف کردند. روزنامه «اعتماد» آن را ادامهٔ «ترور شمخانی پس از نجات از حمله اسراییل» دانست و مشاور قالیباف از «ترور زرد مقام‌های نظام به‌ویژه آن‌ها که تکیه‌گاه کشور در مبارزه با اسراییل‌اند» سخن گفت. همچنین، خبرگزاری «دانشجو» باوجود محکوم کردن انتشار فیلم به دلیل «نقض حریم خصوصی»، از تناقض سبک زندگی مسوولان با شعارهای رسمی سخن گفت و تأکید کرد که جامعه از دیدن این تصاویر «به‌شدت متأثر شده است.»

خبرگزاری «فارس» با تأکید بر فاصله میان شعار و عمل مسوولان، ماجرا را نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد عمومی و نابودی سرمایه فرهنگی نظام دانست. «مهدیه شادمانی»، دختر «علی شادمانی»، فرمانده سابق سپاه، انتشار این ویدیو را بخشی از «پروژه موساد» و تلاشی برای ترور شخصیت مقامات توصیف کرد. خبرگزاری «مهر» آن را محصول «بازی سیاسی» و غفلت برخی مدیران دانست که برای نظام هزینه‌سازی می‌کند. «نورنیوز»، رسانه نزدیک به شمخانی، این «گروگان‌گیری از خانواده عروس» را بخشی از «جنگ ادراکی» علیه ایران خواند و درعین‌حال از «یک‌صدایی میان طیف‌های سیاسی» در دفاع از حریم خصوصی تمجید کرد.