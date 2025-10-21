بهترین دلیل ناکارآمدی ساختاری نظام جمهوری اسلامی!
احمد حیدری
به کلیپ بالا از سخنان رئیس جمهور توجه کنید. نهادی غیر قانونی و فوق قانون به نام «سران قوا» بر انجام کاری تصمیم میگیرد ولی به علت مخالفت گروهی دیگر - که به احتمال قوی یک نهاد انتصابی است - موفق به اننجام تصمیم نمیشوند و حتی رئیس جمهور نمیتواند نام آن گروه یا نهاد را ببرد!
این هم سخن دشمن، ضدانقلاب، آمریکا و استکبار جهانی نیست بلکه سخن اولین مقام اجرایی کشور و یکی از سران قوا و ناظر به مشکل هر سه رئیس قوه یعنی سخن هر سه رئیس قوه است!
بهترین دلیل ناکارآمدی ساختاری نظام جمهوری اسلامی!-- gooya (@gooyanews) October 21, 2025
احمد حیدری
به کلیپ بالا از سخنان رئیس جمهور توجه کنید. نهادی غیر قانونی و فوق قانون به نام «سران قوا» بر انجام کاری تصمیم میگیرد ولی به علت مخالفت گروهی دیگر - که به احتمال قوی یک نهاد انتصابی است- موفق به اننجام تصمیم نمیشوند... pic.twitter.com/uCgMoGrk0j
دلیل از این واضحتر بر ناکارآمدی ساختار جمهوری اسلامی؟
دلیل از این واضحتر بر لزوم اصلاحات ساختاری؟
در این زمینه سخن فراوان است ولی اگر در خانه کس است، همین یک حرف بس است!