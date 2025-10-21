Tuesday, Oct 21, 2025

صفحه نخست » اصلاح‌ناپذیری نظام، در کلام رئیس‌جمهور پزشکیان عیان شد

presidentpezeshkian.jpgبهترین دلیل ناکارآمدی ساختاری نظام جمهوری اسلامی!

احمد حیدری

به کلیپ بالا از سخنان رئیس جمهور توجه کنید. نهادی غیر قانونی و فوق قانون به نام «سران قوا» بر انجام کاری تصمیم می‎گیرد ولی به علت مخالفت گروهی دیگر - که به احتمال قوی یک نهاد انتصابی است - موفق به اننجام تصمیم نمی‎شوند و حتی رئیس جمهور نمی‌تواند نام آن گروه یا نهاد را ببرد!

این هم سخن دشمن، ضدانقلاب، آمریکا و استکبار جهانی نیست بلکه سخن اولین مقام اجرایی کشور و یکی از سران قوا و ناظر به مشکل هر سه رئیس قوه یعنی سخن هر سه رئیس قوه است!





دلیل از این واضح‌تر بر ناکارآمدی ساختار جمهوری اسلامی؟

دلیل از این واضح‌تر بر لزوم اصلاحات ساختاری؟

در این زمینه سخن فراوان است ولی اگر در خانه کس است، همین یک حرف بس است!

