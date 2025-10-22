Wednesday, Oct 22, 2025

به گزارش اقتصاد آنلاین، انتشار خبر بازداشت یک بازیگر سرشناس سینما به اتهام تجاوز، شوک تازه‌ای به فضای رسانه‌ای ایران وارد کرده است. هرچند هنوز هیچ مرجع رسمی نام فرد را اعلام نکرده، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به قرائن و گزارش‌های غیررسمی، از پژمان جمشیدی به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد می‌کنند.

jamshidi_shamkhani.jpgماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری رسمی قوه قضاییه در گزارشی تأیید کرد «یک بازیگر مشهور» به اتهام تجاوز بازداشت شده است. هم‌زمان پلیس اعلام کرد در این بازداشت نقشی نداشته و فرد مذکور با احضار قضایی و پس از شکایت رسمی، راهی زندان شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این بازیگر به واحد ۳ زندان قزل‌حصار منتقل شده؛ بخشی که معمولاً مخصوص متهمان به قتل و تجاوز است. در حالی که هیچ نهاد رسمی نامی از پژمان جمشیدی نبرده، هیچ مقام قضایی یا رسانه‌ای هم این گمانه را تکذیب نکرده است.

در اردیبهشت‌ماه امسال نیز خبری از شکایت یک زن جوان علیه یک بازیگر مطرح به اتهام مشابه منتشر شده بود؛ اما آن زمان هویت فرد اعلام نشد. حالا بسیاری از کاربران معتقدند همان پرونده قدیمی در مهرماه به مرحله بازداشت رسیده است.

از سوی دیگر، برخی کاربران فضای مجازی معتقدند موج خبری اخیر درباره پژمان جمشیدی با هدف انحراف افکار عمومی از ماجرای انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی ایجاد شده است؛ موضوعی که طی هفته‌های گذشته به یکی از داغ‌ترین حاشیه‌های سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شد.

این گمانه وقتی پررنگ‌تر می‌شود که خبر مربوط به شکایت از این بازیگر در اردیبهشت مطرح شده بود اما درست در زمانی دوباره رسانه‌ای شد که انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده بود. به گفته کاربران، «زمان‌بندی عجیب» بازتاب پرونده، نشانه‌ای از مدیریت خبری برای تغییر تمرکز افکار عمومی است.

ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که یک تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا (که بعداً خبرش حذف شد) گفته بود این بازیگر قبلاً نیز با اتهام مشابهی روبه‌رو بوده اما با تطمیع شاکی و دخالت وکیل، پرونده مختومه شده است. حذف ناگهانی گزارش ایرنا از خروجی سایت و باقی ماندن رد آن در موتورهای جست‌وجو، پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است.

در سوی دیگر، سکوت رسانه‌های رسمی به گسترش شایعات دامن زده است. نبود شفافیت باعث شده روایت‌های غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شود و هر نسخه از ماجرا رنگ و بوی تازه‌ای بگیرد. در غیاب اطلاع‌رسانی رسمی، افکار عمومی میان شوک، تردید و گمانه‌زنی سرگردان مانده است.

پژمان جمشیدی که تا پیش از این بیشتر با نقش‌های کمدی شناخته می‌شد، پس از حضور در فیلم «علفزار» در نقش قاضی یک پرونده تجاوز، مسیر بازیگری‌اش را جدی‌تر کرده بود. حالا اما همان بازیگر، در شرایطی مشابه با شخصیت فیلمش، در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ وضعیتی که تناقضی تلخ برای چهره محبوب تلویزیون و سینما رقم زده است.

به‌رغم انتشار گسترده اخبار در فضای مجازی، هیچ نهاد رسمی هنوز جزئیات پرونده را تأیید یا تکذیب نکرده است. در چنین فضایی، هر روایت تازه می‌تواند موجی از گمانه‌زنی‌ها را به راه بیندازد -- از فرضیه «پرونده واقعی تجاوز» تا «سناریوی خبری برای حاشیه‌زدایی سیاسی».

در نهایت، تا زمانی که قوه قضاییه یا نمایندگان رسمی سینما اطلاعیه شفافی منتشر نکنند، نمی‌توان درباره صحت یا اهداف پشت پرده این ماجرا قضاوت قطعی کرد. اما آنچه روشن است، این است که ماجرای پژمان جمشیدی تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه آینه‌ای از وضعیت پیچیده رسانه‌ای و اعتماد عمومی در ایران است -- جایی که در غیاب شفافیت، هر شایعه‌ای می‌تواند به حقیقتی باورپذیر تبدیل شود.

