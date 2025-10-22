ایران اینترنشنال - در ادامه افزایش فشار جریان‌های اصلاح‌طلب بر دولت برای بازنگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌ دولت، خواستار تغییر راهبردی در رویکرد ایران نسبت به ایالات متحده شد.

این حزب تاکید کرده است که پس از ۴۷ سال تقابل و سیاست‌های «آرزومحور و ایدئولوژیک»، زمان آن فرا رسیده تا جمهوری اسلامی با «واقع‌گرایی و عقلانیت» مسیر تازه‌ای در روابط خارجی خود انتخاب کند.

در این نامه که به امضای آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت رسیده، آمده است: «نبود یک راهبرد مشخص و آینده‌نگر در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال آمریکا، موجب از دست رفتن فرصت‌های تاریخی و افزایش هزینه‌های ملی شده است.» حزب از دولت خواسته است با تدوین «نقشه راه روشن» برای روابط تهران و واشینگتن، از واکنش‌های مقطعی و سیاست‌های انفعالی فاصله بگیرد و به سمت دیپلماسی خلاق و اعتدال‌گرایانه حرکت کند.

این خواسته حزب اتحاد ملت در حالی مطرح می‌شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای به عنوان «رهبر» تعیین و اعلام می‌شود و او بارها اعلام کرده که تغییری در رویکرد حکومت نسبت به آمریکا انجام نخواهد داد. چند روز پیش نیز خامنه‌ای در سخنانی تازه بار دیگر بر سیاست همیشگی‌اش علیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید.

حزب اتحاد ملت همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت پزشکیان، گفته است در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به «دیپلماسی خلاق» نیاز دارد، «نشانی از آن در رفتار سیاست خارجی دولت دیده نمی‌شود». این حزب در پایان ابراز امیدواری کرده که در دوران پزشکیان، فصلی تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز شود؛ فصلی که بر پایه «منافع ملی، عزت مردم و واقع‌گرایی سیاسی» بنا شود.