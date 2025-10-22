Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » نامه سرگشاده حزب اصلاح‌طلبان برای «تغییر بنیادین» در سیاست خارجی ایران

ایران اینترنشنال - در ادامه افزایش فشار جریان‌های اصلاح‌طلب بر دولت برای بازنگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیس‌ دولت، خواستار تغییر راهبردی در رویکرد ایران نسبت به ایالات متحده شد.

reformistLetter.jpgاین حزب تاکید کرده است که پس از ۴۷ سال تقابل و سیاست‌های «آرزومحور و ایدئولوژیک»، زمان آن فرا رسیده تا جمهوری اسلامی با «واقع‌گرایی و عقلانیت» مسیر تازه‌ای در روابط خارجی خود انتخاب کند.

در این نامه که به امضای آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت رسیده، آمده است: «نبود یک راهبرد مشخص و آینده‌نگر در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال آمریکا، موجب از دست رفتن فرصت‌های تاریخی و افزایش هزینه‌های ملی شده است.» حزب از دولت خواسته است با تدوین «نقشه راه روشن» برای روابط تهران و واشینگتن، از واکنش‌های مقطعی و سیاست‌های انفعالی فاصله بگیرد و به سمت دیپلماسی خلاق و اعتدال‌گرایانه حرکت کند.

این خواسته حزب اتحاد ملت در حالی مطرح می‌شود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنه‌ای به عنوان «رهبر» تعیین و اعلام می‌شود و او بارها اعلام کرده که تغییری در رویکرد حکومت نسبت به آمریکا انجام نخواهد داد. چند روز پیش نیز خامنه‌ای در سخنانی تازه بار دیگر بر سیاست همیشگی‌اش علیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید.

حزب اتحاد ملت همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت پزشکیان، گفته است در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به «دیپلماسی خلاق» نیاز دارد، «نشانی از آن در رفتار سیاست خارجی دولت دیده نمی‌شود». این حزب در پایان ابراز امیدواری کرده که در دوران پزشکیان، فصلی تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز شود؛ فصلی که بر پایه «منافع ملی، عزت مردم و واقع‌گرایی سیاسی» بنا شود.

نامه حزب اتحاد ملت در شرایطی منتشر می‌شود که چند ماه پیش از این، «جبهه اصلاحات ایران» نیز در بیانیه‌ای مشابه خواستار «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم»، «باز شدن فضای سیاسی کشور» و آغاز «مذاکرات مستقیم با آمریکا» شده بود. در آن بیانیه، جبهه اصلاحات با اشاره به پیامدهای «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»، تورم افسارگسیخته و خطر فلج اقتصادی، تاکید کرده بود که تنها راه نجات جمهوری اسلامی، «آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج کشور» است.

این جبهه در بیانیه ۲۶ مرداد خود از دولت خواسته بود با «اصلاح ساختار حکمرانی، حذف نظارت استصوابی، و پایان دادن به انزوای بین‌المللی» زمینه گفت‌وگو و مصالحه ملی را فراهم کند. جبهه اصلاحات همچنین هشدار داده بود که در صورت ادامه وضعیت فعلی، تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی می‌تواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و «رکودی عمیق‌تر از پیامدهای جنگ اخیر» بینجامد.

انتشار بیانیه جبهه اصلاحات در مردادماه با واکنش تند رسانه‌های «محافظه‌کار» روبه‌رو شد. روزنامه کیهان این بیانیه را «ترجمه اظهارات نتانیاهو» و نشانه «همسویی با اهداف غرب» خواند و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، آن را «سند سرسپردگی به دشمنان خارجی» توصیف کرد.

