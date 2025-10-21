ایران اینترنشنال - در پی سخنان علی خامنه‌ای درباره رد پیشنهاد گفت‌وگوی مستقیم با دونالد ترامپ، کاخ سفید اعلام کرد که درهای دیپلماسی هنوز بسته نیست، اما تاکید کرد تا زمانی که رهبران جمهوری اسلامی «تروریسم را کنار نگذارند و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسند»، صلحی در خاورمیانه متصور نخواهد بود.

اظهارات خامنه‌ای در شرایطی مطرح ‎‌شد که استیو ویتکاف، نماینده ترامپ در امور خاورمیانه، ۲۸ مهر تایید کرد واشینگتن تماس‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی دریافت کرده و در پی آن است که «یک راه‌حل دیپلماتیک بلندمدت» در این زمینه بیابد.

خامنه‌ای در بخشی از سخنرانی خود با لحنی تحقیرآمیز، ترامپ را «فاقد صلاحیت گفت‌وگو» خواند و او را به دلیل اعتراض‌های داخلی در آمریکا به تمسخر گرفت و گفت: «بهتر است او ابتدا میلیون‌ها معترض در کشور خودش را آرام کند.»

در پاسخ به این اظهارات، یکی از مقامات کاخ سفید در پاسخ کتبی به پرسش‌های ایران اینترنشنال گفت: «همان‌طور که رئیس‌جمهوری تاکید کرده است، حتی در برابر ایران -- رژیمی که موجب مرگ و بی‌ثباتی در خاورمیانه شده -- دست همکاری و دوستی همچنان دراز است. اما هیچ اقدامی به اندازه آن‌که رهبران ایران تروریسم را کنار بگذارند و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند، برای صلح در منطقه مؤثر نخواهد بود.»

این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد که «رئیس‌جمهوری ترامپ همواره روشن گفته است: بزرگ‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

جنگ لفظی خامنه‌ای و ترامپ

مراد ویسی

ترامپ چند نوبت در روزهای اخیر به سیاست‌های جمهوری اسلامی حمله کرد و با اشاره به بمباران برخی تأسیسات، ادعا کرد که «تأسیسات هسته‌ایشان را منهدم کردیم» و جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نیست که بتواند آزار برساند؛ به‌زعم او همین امر به پیشبرد توافق صلح در غزه کمک کرده است.

در پاسخ به این مواضع، خامنه‌ای که پس از جنگ ۱۲ روزه رفتار نیمه‌علنی و نیمه‌مخفی از خود نشان می‌داد -- و جنبه‌ نیمه‌مخفی حضورش پررنگ‌تر بوده -- بالاخره پس از حدود یک ماه و نیم در جمعی حاضر شد و بندبه‌بند به اظهارات ترامپ پاسخ گفت.

محور اصلی مواضع خامنه‌ای، ردِ امکان توافق با آمریکا و تاکید بر ادامه‌ «سیاست مقابله» با واشینگتن بود. او معامله‌ای را که ترامپ پیشنهاد می‌کند، نوعی «تسلیم» خواند و گفت جمهوری اسلامی و «مردم ایران» حاضر به چنین کاری نیستند -- و مانند همیشه، مردم را به عنوان سپر بکار گفت. مجموع این سخنان نشان می‌دهد که دست‌کم در افق نزدیک، هیچ توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا در کار نخواهد بود و هر دو طرف فعالانه در فاز تقابل باقی مانده‌اند.