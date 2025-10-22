ایران اینترنشنال - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: حجاب دستور خداست، خانمها با دستور شیطان همراهی نکنند!
سردار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته: «خانمها باید متوجه باشند که حجاب دستور خود خداست، حتی دستور پیامبر نیست! دستور خود خدا است! در برابر دستور خدا نباید همراهی با شیطان کرد و میبایست دستور خدا را اجرا کرد.»
فدوی در ادامه گفت: «شیطان بعدا به صراحت و علنی اعلام برائت میکند و سپس میگوید به من ربطی نداشت، میخواستید پیروی نکنید، میخواستید بیحجاب نشوید، میخواستید دنبال روال غیر از دستور خدا نروید!»
جمهوری اسلامی به تازگی موج جدیدی از سرکوب به بهانه «حجاب» به راه انداخته است؛ ونهای گشت ارشاد اسلامی به خیابانها بازگشته و نیروهای جدید سرکوب با عنوان «حجاببان» و «آمر به معروف» راهی خیابانها و معابر عمومی شدهاند.
برخی تحلیلگران افزایش فشارهای اجتماعی را راهکار حکومت برای رصد و سرکوب شهروندان با هدف جلوگیری از آغاز اعتراضات سراسری ارزیابی میکنند.
