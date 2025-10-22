Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » حجاب دستور خداست، خانم‌ها با دستور شیطان همراهی نکنند!

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgایران اینترنشنال - جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: حجاب دستور خداست، خانم‌ها با دستور شیطان همراهی نکنند!

سردار پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته: «خانم‌ها باید متوجه باشند که حجاب دستور خود خداست، حتی دستور پیامبر نیست! دستور خود خدا است! در برابر دستور خدا نباید همراهی با شیطان کرد و می‌بایست دستور خدا را اجرا کرد.»

فدوی در ادامه گفت: «شیطان بعدا به صراحت و علنی اعلام برائت می‌کند و سپس می‌گوید به من ربطی نداشت، می‌خواستید پیروی نکنید، می‌خواستید بی‌حجاب نشوید، می‌خواستید دنبال روال غیر از دستور خدا نروید!»

جمهوری اسلامی به تازگی موج جدیدی از سرکوب به بهانه «حجاب» به راه انداخته است؛ ون‌های گشت ارشاد اسلامی به خیابان‌ها بازگشته و نیروهای جدید سرکوب با عنوان «حجاب‌بان» و «آمر به معروف» راهی خیابان‌ها و معابر عمومی شده‌اند.

برخی تحلیلگران افزایش فشارهای اجتماعی را راهکار حکومت برای رصد و سرکوب شهروندان با هدف جلوگیری از آغاز اعتراضات سراسری ارزیابی می‌کنند.

مطلب قبلی...
aalAhmad.jpg
موج افشاگری علیه شمخانی + مصطفی آل‌احمد
مطلب بعدی...
eurobanner.jpg
یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one22.jpg
فیگورهای نگار فرهمند همسر سابق پژمان جمشیدی همزمان با شایعات در مورد همسر سابق
goftar22-1.jpg
رونمایی حسین تهی از همسرش
daily22.jpg
تصاویر قدیمی از پژمان جمشیدی
oholic22.jpg
رهایی از هوس خوردن فقط در ۳ قدم
goftar22-2.jpg
رئیس ایرانی دادگاه قضایی پاریس و مسئول پرونده نیکولا سارکوزی کیست؟
goftar21-1.jpg
نظریه‌ جنجالی همسر سیلوستر استالونه درباره‌ علت شیوع فرزندان ترنس در هالیوود
daily7.jpg
آیا این زندان مخوف بازگشایی میشود؟
daily21-3.jpg
کری گرانت و سوفیا لورن ؛ عاشقانه پنهان سینمای کلاسیک

از سایت های دیگر

هشدارنظام: اگر تسلیم شویم، سقوط حتمی است
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران
goftar10-2.jpg
چطور این ۱۰ غذای محبوب را بدون ترس از اضافه وزن بخوریم؟
oholic21.jpg
فاکتورهای موثر بر بیماری های قلبی عروقی
daily20-1.jpg
تازه ترین تصاویر از سحر قریشی بازیگر ساختارشکن ایرانی
goftar20-2.jpg
امینم پس از سال‌ها تنهایی وارد رابطه عاشقانه با استایلیست قدیمی‌اش شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy