👈یورونیوز - وقتی به این فکر میکنیم که چه چیزی یک رابطه عاشقانه را خاص میسازد، معمولا کارها و رویدادهای «بزرگ» به ذهنمان میآیند. اما در واقع، آنچه عشق را به شکلی پایدار تغذیه میکند، رفتارهای کوچک و تکرارشوندهای است که به شریک زندگیتان اطمینان میدهد: «من تو را میبینم. برایم مهمی.»
حتی یک دقیقه ارتباطِ کامل و متمرکز در روز میتواند پیوند عاطفی میان زوجین را تقویت کند و به آنها در برابر فشارهای روزمره تابآوری ببخشد. کافی است هر روز تنها ۶۰ ثانیه را کنار بگذارید تا بدون حواسپرتی، بدون گوشی، و بدون عجله، کاملا در لحظه حضور داشته باشید و آگاهانه به سوی یکدیگر با گرمی و گشودگی رو کنید.
برای نمونه، میتوانید یکی از این آیینهای یکدقیقهای را امتحان کنید:
- در آغوش کشیدن یکدیگر پس از یک روز کاری طولانی: حتی یک بغل ۲۰ ثانیهای میتواند سطح کورتیزول (هورمون استرس) را پایین بیاورد و میزان اکسیتوسین، هورمون پیوند و صمیمیت را افزایش دهد. پژوهشی در سال ۲۰۲۲ نشان داد زنانی که پیش از انجام یک کار پراسترس، شریکشان را در آغوش گرفتند، واکنش استرسی کمتری نسبت به آنهایی داشتند که چنین نکردند. در آغوش گرفتن به مدت یک دقیقه کامل، سیستم عصبی شما را آرامتر میکند و بهطور ملموسی از شدت استرس میکاهد.
- بیان قدردانی پیش از خواب: هر شب، هر یک از شما تنها به یک چیز اشاره کنید که در آن روز از دیگری قدردان بودهاید؛ بزرگ یا کوچک بودن آن هم تفاوتی ندارد. استمرار مهمتر از جزئیات است. تحقیقات نشان میدهد زوجهایی که به طور منظم سپاسگزاری روزانه را تمرین میکنند، صمیمیت و تابآوری بیشتری دارند، زیرا قدردانی فضای عاطفی رابطه را از انتقاد به پیوند تبدیل میکند.
- بررسی کوتاه صبحگاهی: تنها یک دقیقه وقت بگذارید و بپرسید: «امروز ذهنات درگیر چه چیزی است و من چطور میتوانم کمکت کنم؟» همین پرسش ساده، حس حمایت را منتقل میکند و شما را در طول روز در جایگاه دو همپیمان قرار میدهد.
- آیینهای بیکلام: برای کسانی که ترجیح میدهند پیوندی غیرکلامی داشته باشند، میتواند شامل گرفتن دستها، تماس پیشانیها، یا انجام یک تمرین تنفسی کوتاه دونفره باشد. گاهی برای احساس حضور دیگری، نیازی به کلام نیست. شاید در آغاز این لحظات کوچک بیاهمیت به نظر برسند، اما با تکرار، به ریسمانی محکم میان شما تبدیل میشوند و بدل به نشانهای میشوند از اینکه «رابطه ما اتفاقی نیست، چیزی است که آگاهانه از آن مراقبت میکنیم.»
چگونه تنها ظرف یک دقیقه میتواند رابطه را دگرگون کند؟
شاید تردید داشته باشید که در زمان۶۰ ثانیهای واقعا بتواند تفاوتی ایجاد کند، اما از نظر روانی و زیستی، پاسخ مثبت است.
- سپردهای در حساب عاطفی: بر پایه تحقیقات چند دههای جان گاتمن، پژوهشگر روابط، عشق با تعاملات کوچک و روزمره زنده میماند. هر واکنش مثبت به شریک زندگی، یک «سپرده» در حساب عاطفی است، در حالی که بیتوجهی یا طرد او مانند برداشت از حساب عمل میکند. زوجهایی که رابطهای پایدار دارند، نسبت تعاملات مثبت به منفیشان حدود پنج به یک است. یک آیین یکدقیقهای تضمین میکند که دستکم یک سپرده مثبت روزانه در این حساب وجود دارد.
- پاسخ به درخواستهای کوچک: گاتمن از این دعوتها و درخواستها بهعنوان «واحد بنیادی ارتباط عاطفی» یاد میکند. اینها همان درخواستهای کوچک توجه یا محبت هستند که هر روز بارها از سوی شریکتان صادر میشود. در پژوهشهای گاتمن، زوجهایی که با هم ماندگار شدند، در ۸۶٪ مواقع به این دعوتها پاسخ مثبت دادند، در حالی که این عدد در زوجهای جداشده تنها ۳۳٪ بود. این آیین روزانه باعث میشود هیچ دعوتی نادیده گرفته نشود و رابطه از فرسایش تدریجی در امان بماند.
- کوچک اما اثرگذار: این آیین بهدلیل سادگیاش ماندگار است چون یک «ریزعادت» قدرتمند که بهتدریج فضای احساسی رابطه را تغییر میدهد. طبق پژوهشهای باربارا فردریکسون، روانشناس، حتی «لحظههای خُردِ احساسات مثبت» میتوانند بدن و مغز را دگرگون کنند و ظرفیت عاطفی بلندمدت بسازند.
زوجهایی که به این عادت پایبند میشوند معمولا درمییابند که دلخوریها زودتر فروکش میکند، ترمیم تعارض آسانتر و صمیمیتشان عمیقتر میشود.