👈یورونیوز - وقتی به این فکر می‌کنیم که چه چیزی یک رابطه عاشقانه را خاص می‌سازد، معمولا کارها و رویدادهای «بزرگ» به ذهنمان می‌آیند. اما در واقع، آنچه عشق را به شکلی پایدار تغذیه می‌کند، رفتارهای کوچک و تکرارشونده‌ای است که به شریک زندگی‌تان اطمینان می‌دهد: «من تو را می‌بینم. برایم مهمی.»

حتی یک دقیقه ارتباطِ کامل و متمرکز در روز می‌تواند پیوند عاطفی میان زوجین را تقویت کند و به آن‌ها در برابر فشارهای روزمره تاب‌آوری ببخشد. کافی است هر روز تنها ۶۰ ثانیه را کنار بگذارید تا بدون حواس‌پرتی، بدون گوشی، و بدون عجله، کاملا در لحظه حضور داشته باشید و آگاهانه به سوی یکدیگر با گرمی و گشودگی رو کنید. برای نمونه، می‌توانید یکی از این آیین‌های یک‌دقیقه‌ای را امتحان کنید: در آغوش کشیدن یکدیگر پس از یک روز کاری طولانی: حتی یک بغل ۲۰ ثانیه‌ای می‌تواند سطح کورتیزول (هورمون استرس) را پایین بیاورد و میزان اکسی‌توسین، هورمون پیوند و صمیمیت را افزایش دهد. پژوهشی در سال ۲۰۲۲ نشان داد زنانی که پیش از انجام یک کار پراسترس، شریکشان را در آغوش گرفتند، واکنش استرسی کمتری نسبت به آن‌هایی داشتند که چنین نکردند. در آغوش گرفتن به مدت یک دقیقه کامل، سیستم عصبی شما را آرام‌تر می‌کند و به‌طور ملموسی از شدت استرس می‌کاهد.

بیان قدردانی پیش از خواب: هر شب، هر یک از شما تنها به یک چیز اشاره کنید که در آن روز از دیگری قدردان بوده‌اید؛ بزرگ یا کوچک بودن آن هم تفاوتی ندارد. استمرار مهم‌تر از جزئیات است. تحقیقات نشان می‌دهد زوج‌هایی که به طور منظم سپاسگزاری روزانه را تمرین می‌کنند، صمیمیت و تاب‌آوری بیشتری دارند، زیرا قدردانی فضای عاطفی رابطه را از انتقاد به پیوند تبدیل می‌کند.

بررسی کوتاه صبحگاهی: تنها یک دقیقه وقت بگذارید و بپرسید: «امروز ذهن‌ات درگیر چه چیزی است و من چطور می‌توانم کمکت کنم؟» همین پرسش ساده، حس حمایت را منتقل می‌کند و شما را در طول روز در جایگاه دو هم‌پیمان قرار می‌دهد.

تنها یک دقیقه وقت بگذارید و بپرسید: «امروز ذهن‌ات درگیر چه چیزی است و من چطور می‌توانم کمکت کنم؟» همین پرسش ساده، حس حمایت را منتقل می‌کند و شما را در طول روز در جایگاه دو هم‌پیمان قرار می‌دهد. آیین‌های بی‌کلام: برای کسانی که ترجیح می‌دهند پیوندی غیرکلامی داشته باشند، می‌تواند شامل گرفتن دست‌ها، تماس پیشانی‌ها، یا انجام یک تمرین تنفسی کوتاه دو‌نفره باشد. گاهی برای احساس حضور دیگری، نیازی به کلام نیست. شاید در آغاز این لحظات کوچک بی‌اهمیت به نظر برسند، اما با تکرار، به ریسمانی محکم میان شما تبدیل می‌شوند و بدل به نشانه‌ای می‌شوند از اینکه «رابطه ما اتفاقی نیست، چیزی است که آگاهانه از آن مراقبت می‌کنیم.»