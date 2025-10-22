Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » شهادت امیرحسین اصلانیان همبازیِ قدیمِ پژمان جمشیدی

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgامیرحسین اصلانیان همبازیِ قدیمِ پژمان جمشیدی پیامی منتشر کرده که ظاهرا از طرفِ همسایگانِ پژمان است و سندِ برائتِ اوست
.
در این پیام فردِ همسایه میگوید موضوع به آن شکلِ دارک که مطرح شده و شاهین صمدپور جَو داده، نیست و این دو نفر به گواهِ همسایگان با هم ماهها رفت و آمد داشتند و چه بسا نامزد بودند. پس آن داستانِ ناآشنایی و اغفال و خفت//گیری از سر صحنه فیلمبرداری (!) از اساس منتفی است.
‌.
امیدواریم عاقبتِ این موضوع برای هردو طرف ختم بخیر باشد و اگر نیاز است که زودتر بزرگانِ فوتبال بانی خیر بشوند و رضایت بگیرند و بیش از این به آبروی یکی از چهره‌های موجه فوتبال و سینما لطمه وارد نشود.

569083747_18543505069015810_371623721353304958_n.jpg

مطلب بعدی...
hajkhanoom.jpg
حاج خانم تصور شده، حاج خانم اصلی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one22.jpg
فیگورهای نگار فرهمند همسر سابق پژمان جمشیدی همزمان با شایعات در مورد همسر سابق
goftar22-1.jpg
رونمایی حسین تهی از همسرش
daily22.jpg
تصاویر قدیمی از پژمان جمشیدی
oholic22.jpg
رهایی از هوس خوردن فقط در ۳ قدم
goftar22-2.jpg
رئیس ایرانی دادگاه قضایی پاریس و مسئول پرونده نیکولا سارکوزی کیست؟
goftar21-1.jpg
نظریه‌ جنجالی همسر سیلوستر استالونه درباره‌ علت شیوع فرزندان ترنس در هالیوود
daily7.jpg
آیا این زندان مخوف بازگشایی میشود؟
daily21-3.jpg
کری گرانت و سوفیا لورن ؛ عاشقانه پنهان سینمای کلاسیک

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
برای دور کردن خطر سکته مغزی چقدر و با چه سرعتی راه برویم؟
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران
goftar10-2.jpg
چطور این ۱۰ غذای محبوب را بدون ترس از اضافه وزن بخوریم؟
oholic21.jpg
فاکتورهای موثر بر بیماری های قلبی عروقی
daily20-1.jpg
تازه ترین تصاویر از سحر قریشی بازیگر ساختارشکن ایرانی
goftar20-2.jpg
امینم پس از سال‌ها تنهایی وارد رابطه عاشقانه با استایلیست قدیمی‌اش شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy