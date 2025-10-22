امیرحسین اصلانیان همبازیِ قدیمِ پژمان جمشیدی پیامی منتشر کرده که ظاهرا از طرفِ همسایگانِ پژمان است و سندِ برائتِ اوست

در این پیام فردِ همسایه میگوید موضوع به آن شکلِ دارک که مطرح شده و شاهین صمدپور جَو داده، نیست و این دو نفر به گواهِ همسایگان با هم ماهها رفت و آمد داشتند و چه بسا نامزد بودند. پس آن داستانِ ناآشنایی و اغفال و خفت//گیری از سر صحنه فیلمبرداری (!) از اساس منتفی است.

امیدواریم عاقبتِ این موضوع برای هردو طرف ختم بخیر باشد و اگر نیاز است که زودتر بزرگانِ فوتبال بانی خیر بشوند و رضایت بگیرند و بیش از این به آبروی یکی از چهره‌های موجه فوتبال و سینما لطمه وارد نشود.