Thursday, Oct 23, 2025

صفحه نخست » اختصاصی ؛ شکنجه فعال سیاسی پناهنده ایرانی در اردوگاه پناهجویان

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgهوشمند رمضانی‌پور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سال‌ها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت در یکی از اردوگاه‌های پناهجویان در یونان به‌دلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و به‌شدت زخمی شده است.

رمضانی‌پور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به شرح تجربه‌های دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچی‌ها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مرده‌ام و دوباره زنده شده‌ام؛ هم در ایران و هم اینجا.»

این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی می‌کرد، به‌دلیل پوشیدن تی‌شرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شد و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفت و تا مرز مرگ پیش رفت. او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت می‌کنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همان‌جا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»

G37X6XIWoAAVM3L.jpg

مطلب قبلی...
sbanner.jpg
دانشمند برجسته هسته‌ای ایرانی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شد
مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
بازداشت یک جوان در قم به جرم اسکیت با شلوارک

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar23.jpg
مراسم ازدواج خواهر نا تنی جی‌جی حدید و بلا حدید دو سوپر مدل فلسطینی آمریکایی
daily23.jpg
تمام تجاوز‌های سینمای ایران
onb2.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از اوا براون معشوقه آدولف هیتلر
oholic23.jpg
ماجرای ازدواج و جدایی شراره رخام از مستندساز ایرانی‌-آمریکایی
daily17-2.jpg
تصاویر عشق و حال مشاور سابق قالیباف در دوبی
goftar16-2.jpg
تصاویر خصوصی پژمان جمشیدی و نگار فرهمند قبل از طلاق
one22.jpg
فیگورهای نگار فرهمند همسر سابق پژمان جمشیدی همزمان با شایعات در مورد همسر سابق
goftar22-1.jpg
رونمایی حسین تهی از همسرش

از سایت های دیگر

فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
ویدئو: بالخره شد نوبت سیدعلی؟
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
oholic22-1.jpg
شایعاتی درباره مشکلات خانوادگی ترامپ
daily22-1.jpg
پیام دهکردی بازیگر معروفی که نانوا شد
daily21-2.jpg
جنجال دوباره کیم کارداشیان
daily21-1.jpg
درخشش هنرمندان ایرانی در فستیوال فیلم سلیمانیه
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy