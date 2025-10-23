هوشمند رمضانی‌پور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سال‌ها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت در یکی از اردوگاه‌های پناهجویان در یونان به‌دلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و به‌شدت زخمی شده است.

رمضانی‌پور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال به شرح تجربه‌های دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچی‌ها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مرده‌ام و دوباره زنده شده‌ام؛ هم در ایران و هم اینجا.»

این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی می‌کرد، به‌دلیل پوشیدن تی‌شرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شد و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفت و تا مرز مرگ پیش رفت. او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت می‌کنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همان‌جا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»



