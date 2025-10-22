Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » روایت باورنکردنی امیر واحدی از نقش خلبانان در جنگ ۱۲ روزه

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgفرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: « خلبانان ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه به دسته‌های ۴ یا ۵ فروندی دشمن یورش بردند و آن‌ها را از انجام عملیات خود منصرف کرده و بازگرداندند.»


حمید واحدی افزود: «شب‌هایی بود که خلبانان ما ۴ الی ۵ برابر تعداد سورتی پرواز که برای یک پایگاه تعریف کرده بودیم را انجام دادند که نشان‌دهنده توانمندی کارکنان فنی، آماده سازی هواپیماها و قدرتمندی خلبان و عقابان ما بود.»

