فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: « خلبانان ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه به دسته‌های ۴ یا ۵ فروندی دشمن یورش بردند و آن‌ها را از انجام عملیات خود منصرف کرده و بازگرداندند.»



حمید واحدی افزود: «شب‌هایی بود که خلبانان ما ۴ الی ۵ برابر تعداد سورتی پرواز که برای یک پایگاه تعریف کرده بودیم را انجام دادند که نشان‌دهنده توانمندی کارکنان فنی، آماده سازی هواپیماها و قدرتمندی خلبان و عقابان ما بود.»

حمید واحدی ، فرمانده نیرو هوایی ج.ا

واقعا این با این استایل چطوری تو کابین جا میشه ؟؟

نادر جهانبانی رو دادیم این بشکه عن رو گرفتیم pic.twitter.com/XHiovQ4sxt -- Ario 𓄂✺ || (@Ario1401) August 30, 2024



