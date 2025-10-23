اشانتیون از جیب مردم ایران

ایران اینترنشنال - محمدجواد محقق نیا، تحلیل‌گر حکومتی مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گویی با «خانه اقتصاد» درباره مقرون به صرفه بودن معاملات نفتی جمهوری اسلامی با چینی‌ها به مقایسه درآمد نفتی حکومت با آرامکو عربستان، در دوره رضا‌ پهلوی و محمد‌رضا پهلوی پرداخت و گفت: «[زمان حکومت پهلوی] قبلا ۹۰ درصد پول نفت را باج سبیل به آمریکا می‌دادند حالا ما امروز ۱۰ درصد اشانتیون به چین می‌دهیم.»