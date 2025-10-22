ایندیپندنت فارسی - روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، همزمان با آنکه روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران از تصمیم بانک مرکزی ایران برای «انحلال بانک آینده» خبر داد، ایسنا به نقل از رئيس بانک آینده خبر داد که «تا این لحظه هیچ‌گونه ابلاغیه یا اعلام رسمی در خصوص انحلال و ادغام بانک آینده صادر نشده است.»

بر اساس گزارش ایسنا، مقرر شده تا پس از برگزاری جلسه نهایی میان هیئت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده اتخاذ و سپس به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی شود. این درحالی است که در گزارش همشهری تاکید شد که با تصمیم بانک مرکزی، روند انحلال بانک آینده آغاز شده و از شنبه سوم آبان‌، تمامی شعب آن با نام «بانک ملی ایران» فعالیت خواهند کرد.

در همین حال، امروز ۳۰ مهرماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در جمع دانشجویان استان ایلام، رئیس بانک مرکزی را تهدید کرد که «به وظیفه‌تان عمل کنید، چون در غیر این‌صورت ورود می‌کنیم و هزینه را برایتان بالا می‌بریم.»

او سپس افزود: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده، چه برای انحلال، چه اصلاح و حتی محدودکردن اختیارات، اختیار قانونی کافی دارید. ۷ سال است که هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شود و حق انتخاب را از سهام‌داران گرفتید، اما در این ۷ سال باز هم زیان انباشته ۵۰ هزار میلیاردی این بانک چندین‌برابر بیشتر شده است. بعد از این اختیارات و انتصاب هیئت‌مدیره‌های مختلف، وضع بانک بهتر شد یا بدتر؟»

چنین اختلاف‌نظرها و درگیری‌هایی میان مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی درباره سرنوشت بانک آینده، نشان می‌دهد بحران این بانک صرفا یک مسئله مالی یا مدیریتی نیست، بلکه به شکاف و کشمکش قدرت درون حاکمیت نیز گره خورده است.