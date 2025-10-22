Wednesday, Oct 22, 2025

صفحه نخست » دو تصویر از زندگی در دو رژیم

کانال حوری

دو تصویر با فاصله تقریبا ۵۰ سال! دو تصویر گویا از همزیستی زنان با پوششی متفاوت.

این دو تصویر در خود حرفها دارند برای بیننده. در پشت اولی تغییر فرهنگی از سنت به مدرنیته با ابزارهای فرهنگی همچون رادیو و تلویزیون و سینما و کتابخانه و دانشگاه است و دومی حاصل مبارزه ای مستمر با ابزارهای سرکوب از اسیدپاشی به صورت زنان تا زدن پونز و چوب و چماق بر سر زنان و تا کشتن و کور کردن و تجاوز در زندان و ...به جرم بی حجابی است.

twopictures.jpg

تصویر دوم حامل دردها و زخمهایی عمیق به روح و روان مردم است. زخمهایی که هیچ گاه فراموش نخواهد شد و در حافظه تاریخ خواهد ماند. بازماندگانمان سالها بعد در کتاب‌ها خواهند خواند زنان این سرزمین به چه قیمتی حق انتخاب پوشش خود را به دست آوردند!

آیا نمیشد با همان ابزارهای فرهنگی که زنان و دختران را با پوشش‌های متفاوت در کنار هم دوستانه و با آرامش در سال ۵۲ گرد آورده بود، فرهنگ حجاب را آموزش میدادند و انتخابش را به خود مردم وامی گذاردند تا امروز جامعه حامل این زخم عمیق نباشد؟


اما گویی بقای انقلاب ۵۷ بدون زخم زدن به روح و روان مردم ممکن نیست! با ۸۰ هزار تازه نفس!

مطلب قبلی...
araqchi.jpg
عباس عراقچی از راهبرد دیپلماسی زرشک و زعفران برای تقویت اقتصاد ایران رونمایی کرد
مطلب بعدی...
akbarganji.jpg
گنجی: پرسش از پزشکیان و نئولیبرالهای وطنی، ترامپِ نئولیبرالِ رقاصِ ۴۰ میلیارد دلاری ایران کیست؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one22.jpg
فیگورهای نگار فرهمند همسر سابق پژمان جمشیدی همزمان با شایعات در مورد همسر سابق
goftar22-1.jpg
رونمایی حسین تهی از همسرش
daily22.jpg
تصاویر قدیمی از پژمان جمشیدی
oholic22.jpg
رهایی از هوس خوردن فقط در ۳ قدم
goftar22-2.jpg
رئیس ایرانی دادگاه قضایی پاریس و مسئول پرونده نیکولا سارکوزی کیست؟
goftar21-1.jpg
نظریه‌ جنجالی همسر سیلوستر استالونه درباره‌ علت شیوع فرزندان ترنس در هالیوود
daily7.jpg
آیا این زندان مخوف بازگشایی میشود؟
daily21-3.jpg
کری گرانت و سوفیا لورن ؛ عاشقانه پنهان سینمای کلاسیک

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره
جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اجاره این ۹خودرو لوکس در تهران چقدر است؟
one21.jpg
درگذشت سیمین رجالی؛ نخستین استاد زن دانشگاه ملی ایران
goftar10-2.jpg
چطور این ۱۰ غذای محبوب را بدون ترس از اضافه وزن بخوریم؟
oholic21.jpg
فاکتورهای موثر بر بیماری های قلبی عروقی
daily20-1.jpg
تازه ترین تصاویر از سحر قریشی بازیگر ساختارشکن ایرانی
goftar20-2.jpg
امینم پس از سال‌ها تنهایی وارد رابطه عاشقانه با استایلیست قدیمی‌اش شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy