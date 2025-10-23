ترامپ بارها بخاطر خرابكارى هاى رژيم، تكرار كرده است كه جمهورى اسلامى بايد اعمال تروربستى را با سازندگى كشور عوض كند، در امارات بطور بسيار روشن از خرابى هاى ايران گفت و در مقايسه با عربستان و ديگر كشورهاى حاشيه نشین خليج فارس بسيار سخن راند،او ايران را به ويرانه اى تشبيه كرد و عامل ويرانى ها را جمهورى اسلامى دانست.حمايت از نيابتى ها كه خواستار قطع ارتباط با اين گروه ها شده است.

البته تا اينجاى كار سعى ترامپ در اين است كه رژيم را به پاى مذاكره بكشاند ولى نه آنطور كه رژيم مى خواهد. او ميخواهد تا جايى كه امكان دارد با پنبه سر ببرد! اگر دُم به تله ندادند با زور حرفش را به كرسى بنشاند. ترامپ قصد دارد رژيم را به مذاكره بكشاند تا تسليم شدن خامنه اى را به نمايش بگذارد اين هم يك نوع روشی از متد برخوردهای ترامپ است. اگر خواسته هاى ترامپ از سوى خامنه اى پذيرفته شود ( البته مجبور است وگرنه به جنگ چند روزه خواهد انجاميد) شاهد مناظره های زیبایی خواهیم بود . بخاطر همین است که ولایت فقیه مخفی شده، مرتب درسخنرانی هایش از پیروزی های رویایی اش می گوید و طوری می حرف می زند که فلان شده ها "من هنوز زنده ام!"

با توجه به اينكه پرزيدنت ترامپ فردى قابل پيش بينى نيست ، امما از راههاى مخصوص به خودش به اهدافش استفاده می کند! گاهى ممكن است در مرحله اول به آنچه مى گويد نرسد ولى در مرحله دوم يا مراحل بعدى ممکن می شود که به آن اهداف برسد.براى مثال حماس را تهديد مى كند كه اگر گروگانهاى اسرائيلى را و ساير دستوراتش را تا بر سر كار آمدن پرزيدنت، عملى نشود ، غزه را جهنم مى كند و ديديم اين حرف در مقطعى عملى نشد ولى امروز با گذشت چندين ماه همان حرف را به کرسی مى نشاند. در مورد ايران، و مسئله ى هسته اى ، گاهى تندگويى و گاهى شل گويى و گاهى مدارا و گاهى با قهر کار می کند، تا بالاخره با فشار نتانياهو به تاسيسات هسته اى فردو و نظنز حمله مى كند و اکنون هيچ خدايى را هم بنده نيست و اكنون مرتب به دنيا اعلام ميكند كه ما با" ب٢ " و پنجاه و دو پرواز و بیست و دوسال تمرین و چهارده ١٤ تن بمب در فردو فرو ريختيم تا به دنيا نشان دهيم آنچه مى گوئيم عملى مى كنيم! اكنون دونالد ترامپ سرمست از اين بمباران، رژيم را تهديد مى كند كه اگر دوباره اقدام كنيد برایتان جهنم درست مى كنيم.

اكنون بر اساس توافق آتش‌بسی که روز جمعه به اجرا درآمده، حماس بایستى همه ۴۸ گروگان اسرائیلی و خارجی را که پس از دو سال جنگ در اختیار داشت، آزاد مى كرد هرچند تنها ۲۰ تن از آن‌ها زنده مانده‌اند ولى براى همين تعداد هم بمبول در ميآورد ولی بالاخره آزاد کرد.

بهر حال ،این توافق منجر به برقراری آتش‌بس شد و از جمعه (۱۰ اکتبر/۱۸ مهر١٤٠٤) بناست به دنبال آن ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه افزایش یابد. (البته همه اينها بستگي به برخوردهاى حماس دارد! )انتظار می‌رود پس از تکمیل مرحله اول، مذاکرات برای تعیین جزئیات مراحل بعدی آغاز شود. حال بايد ديد اين آتش بس و يا توافق پايه دار است؟يك روز پس از توافق (آتش بس) آشوب طلبان حماس دوباره ماجرا جويى ها را آغاز كردند و این ماجرا ادامه دارد.و اسرائیل قولی که داه بود عملی کرد و زندانیان عرب/فلستینی را آزاد کرد و حماس تعدادی از آنها را به رگبار بست.یکی از آنها از شاهین های الفتح بود.

حماس براى متشنج كردن غزه مرتب آدم كشى مى كند ! پس از آزادى زندانيان فلستينى به هشام الصفطاوی بنیانگذار «شاهین‌های الفتح» (صقور الفتح) شليك كردند .او در انتفاضه اول و دوم فعال بود، پس از آزادی از زندانِ اسرائیل به دست تروریست‌های حماس در خیابان اعدام شد.فراموش نكنيم يحيا سنوار هم از زندانيان اسرائیل بود كه با پيوستن دوباره به حماس آشوب ٧ اكتبر[١] را بر پا مى كند! ميگويند:اين هنوز از نتایج سحر است . . .

قبلن وزير دفاع اسرائيل ، پيش بينى كرده بود. او براستى گفته بود : گروه تروريستى حماس به گفته هاى خود پايبند نيست و حال كه تمام جنازه ها را تحويل ندادند اين را بهانه اى براى ماندن در غزه مى داند و احتمال درگيرى ها بيشتر خواهد شد!

وضعيت كنونى جمهورى اسلامى:

پس از خلع سلاح نيروهاى نيابتى ( نه تمام و كمال) و پس از توافق نيم بند اسرائيل با حماس و پس از رژيم بمباران تاسيسات هسته اى و كشتن فرمانده هان سپاه و دانشمندان هسته اى و كلا پس از تضعيف شدن عمامه داران خامنه اى با پرويى تمام از پيروزى بر اسرائيل ياد كرد و امروز دوشنبه دوباره براى آمريكا شاه و شانه كشيد.آيا بايد منتظر حركات ناشيانه ديگرى از جمهورى اسلامى باشيم ؟ با تهديدهايى كه خامنه اى امروز از خود نشان داد، آمريكا و اسرائیل بدون عكس العمل نخواهند ماند تا كمتر از دو هفته پرونده جمهمورى اسلامى به شوراى امتيت سازمان ملل خواهد رفت و پس از آن برنامه هاى ريزى حمله به ايران ريخته خواهد شد. قدر مسلم اينكه برنامه حمله به ايران را اينبار وسيع تر انجام خواهند داد. در داخل ايران ، ريزشى ها روز بروز بيشتر از گذشته مى شوند و عرزشى ها نااميد تر از هميشه شده اند و نسبت به سخنان خامنه اى ناورتر ! مهار و ضعيف شدن نيروهاى نيابتى ، رژيم را به گوشه رينگ رانده است ، بدين ترتيب ، رژيم تكيه گاهى نه در داخل ايران دارد و نه مى تواند دلخوش به نيروهاى سركوبگرش در منطقه باشد . درست است كه آتش به اختياران خامنه اى در داخل توانسته اند مردم را سركوب كنند.

ولى جنبش مهسا /ژينا عميق تر از آن است كه بتواند آنرا از بين ببرند. جنبش مردم روزبروز گسترده مى شود و از مرزها عبور كرده و عالم گيرتر شده است . اينبار با يك حركت سازمانيافته و ميليونى مى توان موجى عظيم در ايران بوجود آورد، بطوريكه تومار رژيم را در هم شكند. با يك سازماندهى گسترده و با يك اراده ى سخت و محكم و با حمايت هاى بين المللى، مردم مى توانند، رژيم را به زانو در آورند. آيا پس از غزه نوبت جمهورى اسلامى است؟ آيا اينبار قشر خاكسترى در داخل جنبش را حمايت خواهند كرد؟ آيا جامعه بين المللى از مردم ايران حمايت خواهند كرد، يا پشت پرده بازان إينبار را هم به راه ديگر و يا همان راه خودشان راخواهند رفت؟ پرسش اصلى اين است آيا پس از غزه وخلع سلاح حماس نويت به جمهورى اسلامى خواهد رسيد؟

***********************************************

[١]در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (که منجر به کشته شدن ۱۲۰۰ نفر شد) از جنوب اسرائیل ربوده شدند. اسرائیل در پاسخ به این حمله، عملیاتی نظامی در غزه آغاز کرد که طبق آمار وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس، بیش از ۶۷ هزار نفر کشته بر جا گذاشته است.