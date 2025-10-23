ایران وایر - دریابان «علی شمخانی» از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار عمومی ویدئوی بخشی از مراسم عروسی خبرساز دخترش بار دیگر گفته است «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است؛ حرامزادهها، من هنوز زندهام.»
با توجه به اینکه عامل انتشار این ویدئو بیتردید فردی ایرانی است، نسبت حرامزاده دادن به او یا آنها در قانون مجازات اسلامی که مجموعه مقررات کیفری در جمهوری اسلامی است، مجازات حدّ و شلاق دارد.
قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه شیعی است. در فقه اسلامی، چه فقه شیعه و چه فقه سنی، نسبت دادن حرامزادگی یا ولدالزنا بودن به یک مسلمان، از گناهان بسیار بزرگ است و در حکم قذف قرار دارد، یعنی همان حکمی که برای نسبت انجام عمل زنا به کسی وجود دارد.
بر اساس آموزههای فقهی اسلام، اگر کسی به یک مسلمان شامل مرد مسلمان و زن مسلمان بگوید که «حرامزادهای» یا عبارتی هممعنا با آن به کار ببرد، مانند عبارت خطابهای شمخانی که گفته «حرامزادهها»، مرتکب فعل مجرمانه قذف شده است و برای قذف، حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.
مستند فقهی این مجازات در قانون مجازات اسلامی، آیه ۴ از سوره نور در قرآن است. فصل چهارم قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۴۵ به موضوع قذف پرداخته است. شرایط اجرای حد شرعی قذف که ۸۰ ضربه شلاق است، عبارتاند از:
- قذفکننده بالغ، عاقل و مختار باشد،
- نسبت دادن صریح و بدون ابهام باشد،
- شخصی که مورد نسبت قرار گرفته، مسلمان و عفیف باشد،
- و نهایتا قذفکننده نتواند چهار شاهد عادل برای اثبات ادعای خود یعنی حرامزاده بودن فرد مسلمان بیاورد.
در صورتی که شرایط حد فراهم نباشد، مثلاً عبارت مبهم باشد یا نسبت حرامزاده بودن به شخصی داده شده باشد که کافر یا مشهور به فساد باشد، حد جاری نمیشود، اما مجازات تعزیر برقرار است که اندازه آن با نظر حاکم شرع یا قاضی حکومت اسلامی تعیین میشود و عنوان مجرمانه آن هم توهین و افترا است.
هم «روحالله خمینی» در کتاب تحریرالوسیله که یکی از منابع قانون مجازات اسلامی است و هم «علی خامنهای» در یک فتوا برای عمل قذف، مجازات ۸۰ ضربه شلاق قائل شدهاند.
بنابراین، عمل علی شمخانی عملی مجرمانه بین قذف یا توهین و افترا است و بر اساس احکام فقه رهبر پیشین و رهبر کنونی جمهوری اسلامی و مقررات فعلی کیفری مجازات دارد.
