ایران وایر - دریابان «علی شمخانی» از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار عمومی ویدئوی بخشی از مراسم عروسی خبرساز دخترش بار دیگر گفته است «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است؛ حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام.»

با توجه به اینکه عامل انتشار این ویدئو بی‌تردید فردی ایرانی است، نسبت حرام‌زاده دادن به او یا آنها در قانون مجازات اسلامی که مجموعه مقررات کیفری در جمهوری اسلامی است، مجازات حدّ و شلاق دارد.

قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه شیعی است. در فقه اسلامی، چه فقه شیعه و چه فقه سنی، نسبت دادن حرام‌زادگی یا ولدالزنا بودن به یک مسلمان، از گناهان بسیار بزرگ است و در حکم قذف قرار دارد، یعنی همان حکمی که برای نسبت انجام عمل زنا به کسی وجود دارد.

بر اساس آموزه‌های فقهی اسلام، اگر کسی به یک مسلمان شامل مرد مسلمان و زن مسلمان بگوید که «حرام‌زاده‌ای» یا عبارتی هم‌معنا با آن به کار ببرد، مانند عبارت خطابه‌ای شمخانی که گفته «حرام‌زاده‌ها»، مرتکب فعل مجرمانه قذف شده است و برای قذف، حد شرعی ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است.

مستند فقهی این مجازات در قانون مجازات اسلامی، آیه ۴ از سوره نور در قرآن است. فصل چهارم قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۴۵ به موضوع قذف پرداخته است. شرایط اجرای حد شرعی قذف که ۸۰ ضربه شلاق است، عبارت‌اند از: