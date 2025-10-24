مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ۲ تیر ۱۳۹۸:

سپاه پاسداران مقتدر و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی با ساقط کردن پهپاد آمریکا مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویی‌های آمریکای جنایتکار زد

آمریکا و دارودسته‌اش بدانند کشور ما تسلیم نخواهد شد

تا پای جان ایستاده‌ایم و مقاومت خواهیم کرد pic.twitter.com/N7f2DOveXv