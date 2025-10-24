پزشکیان اینطوری: حقیقتها از زبان رئیسجمهور که از سوی رسانهها سانسور شد!
حقیقتها از زبان پزشکیان که از سوی رسانهها سانسور شد! pic.twitter.com/rS2ocIawsp-- gooya (@gooyanews) October 24, 2025
پزشکیان اونطوری:
مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاستجمهوری، ۲ تیر ۱۳۹۸:-- حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) June 16, 2024
سپاه پاسداران مقتدر و قدرتمند نظام جمهوری اسلامی با ساقط کردن پهپاد آمریکا مشت محکمی بر دهان یاوهگوییهای آمریکای جنایتکار زد
آمریکا و دارودستهاش بدانند کشور ما تسلیم نخواهد شد
تا پای جان ایستادهایم و مقاومت خواهیم کرد pic.twitter.com/N7f2DOveXv
***
در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هنگام صحبتهای محمدباقر قالیباف درباره جنگ غزه و عملکرد اسرائیل، بسیاری از حاضران چندین بار شعار «مرگ بر اسرائیل» سردادند.⁰-- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 30, 2024
پس از این بخش از صحبتهای او هم عدهای شعار «مرگ بر آمریکا» سردادند.⁰⁰در جریان سخنرانی مسعود پزشکیان... pic.twitter.com/eKMxAbFizS
🎥 یک مرد ایرانی در دیدار با «مسعود پزشکیان» در نیویورک به او گفت از خامنهای بخواهد که از جمعه بعد در نماز جمعهها دوستی با ملتها شعار داده شود. «سلام بر ملتها. سلام بر آمریکا!» او اشاره کرد که در هیچ کجای آمریکا شعار مرگ بر ایران داده نمیشود. pic.twitter.com/Ulg75T0Sb6-- ایران وایر (@iranwire) September 27, 2025