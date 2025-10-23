Thursday, Oct 23, 2025

صفحه نخست » صحبتهای احمد ایراندوست در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgاحمد ایراندوست، بازیگر سینما و تلویزیون، در رابطه با پرونده اخیر پژمان جمشیدی:


تـ جـ او ز برای رابطه پژمان کاملاً بی‌معناست. آن دختر با میل خودش سوار ماشین پژمان شده، با میل خودش به خانه‌اش رفته و رابطه‌شان هم با رضایت طرفین بوده. این دو حدود شش ماه با هم در ارتباط بودند و هیچ اجباری در کار نبوده است.


این دختر پیش از شکایت از پژمان، درخواست پـ و ل کرده بود و حتی بعداً برای جمع‌آوری مدارک به پزشکی قانونی مراجعه کرده است. به‌نظر من هدف، تخـ.ـریب شخصیتی پژمان است؛ چون او الان ستارهٔ کمدی سینمای ایران است و همیشه وقتی کسی به اوج می‌رسد، عده‌ای می‌خواهند او را زمین بزنند.


پژمان پسر خوبی است، اهل کمک و انسان‌دوست است. کلمهٔ تـ جـ او ز هیچ‌وقت با او هم‌معنی نیست و این ماجرا بیشتر شبیه به یک تسویه‌حساب شخصی یا سوءاستفاده رسانه‌ای است./اخبارتهران

اگر ویدیو بارگذاری نشد، مرورگر را رفرش کنید

