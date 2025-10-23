ظریف: سکوت کرده‌ام تا خدشه‌ای به منافع ملی وارد نشود



جواد ظریف در یادداشتی صریح درباره روابط همسایگی، همکاری‌های بین‌المللی و موج اخیر هجمه‌ها سخن می‌گوید و با نگاهی شاعرانه حال و هوای این روزها را ترسیم می‌کند.

نوشته کامل جواد ظریف در اینستاگرام:

سلام دوستان

هفته گذشته متن مستدل و متوازنی را برای حمایت از روابط همسایگی و همکاری‌های بین‌المللی در کنار روشنگری در برابر سوءاستفاده‌‌های مغرضانه از اظهارات یک همکار قدیمی تهیه کرده بودیم و قصد داشتیم در روز یکشنبه و پس از اجرایی شدن بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ آن را منتشر کنیم.

در این میان، پنجشنبه شب گذشته و در جلسه‌ای که از مدت‌ها قبل تنظیم شده بود، به احترام پرسش چندین نفر از حضار، ناگزیر از ارائه توضیحات مختصری شدم. پس از آن به توصیه دوستان و بزرگان، از انتشار متن مزبور خودداری کردم و در طول هفته گذشته در برابر موج گسترده هجمه سازماندهی‌شده، که علیرغم توصیه‌ها هنوز ادامه دارد، به صورت یک‌جانبه سکوت کرده‌ام تا خدشه‌ای به منافع ملی وارد نشود:.

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم



دوست و برادر دانشمند و هترمندم، دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری، با خط زیبای خود زبان حالم را ترسیم فرموده‌اند که حیف است آن را نبینید.

تندرست و شاد و سربلند باشید