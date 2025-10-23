وزیر اسرائیلی به عربستان: شما شترسواری کنید، ما راه پیشرفت خود را میرویم
👈یورونیوز - بتسالل اسموتریچ، وزیر تندروی دارایی اسرائیل در اظهاراتی جنجالی گفت اگر عربستان سعودی عادیسازی روابط خودش با اسرائیل را مشروط به تشکیل «کشور فلسطین» میداند، همان بهتر که «بر شترهایش سوار بمانند.»
آقای اسموتریچ که رهبری حزب «صهیونیسم مذهبی» را بر عهده دارد، روز پنجشنبه در یک کنفرانس در اسرائیل گفت: «اگر عربستان سعودی بخواهد عادیسازی روابط را به تشکیل کشور فلسطین گره بزند، پاسخ ما روشن است، نه، متشکریم.»
این وزیر اسرائیلی گفت: «شما در شنهای صحرای عربستان بر شترهایتان سوار شوید، ما هم به مسیر پیشرفت واقعی خود با یک اقتصاد، جامعه، کشور و همه چیزهای بزرگ و شگفتانگیزی که بلد هستیم، ادامه میدهیم.»
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، بهسرعت این اظهارات را محکوم کرد. آقای لاپید در پیامی به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به دوستانمان در پادشاهی عربستان سعودی و خاورمیانه میگوییم که اسموتریچ نماینده دولت اسرائیل نیست.» او سپس از آقای اسموتریچ خواست تا عذرخواهی کند.
وزیر دارایی اسرائیل از اظهاراتی که در مورد عربستان سعودی کرده بود عذرخواهی و ابراز تأسف کند
ایندیپندنت فارسی - بزلئل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل روز پنجشنبه اول آبان در بیانیهای ویدیویی درباره اظهارات اخیرش درباره عربستان سعودی گفت: «اظهارات برنامهریزی نشده و نادرست من درباره عربستان سعودی واقعاً نابجا بود و من از آن پشیمانم.» او پیشتر گفته بود: «اگر عربستان به ما پیشنهاد عادیسازی روابط در قبال تشکیل کشور فلسطین را بدهد، پاسخ ما این خواهد بود: دوستان عزیز، نه متشکریم! شما به همان شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید.»
