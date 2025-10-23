درباره‌ی همخانگی در ایران روایت‌های بحث‌برانگیزی وجود دارد. انگیزه‌ی برخی پیدا کردنِ «شریک جنسی» است. عده‌ای هم «استقلال فردی خود» را می‌خواهند. بعضی این سبک زندگی را «یک بهانه و زمینه ساز فساد» و عده‌ای «یک فرصت» برای کاهش فشار اقتصادی و رهایی از محدودیت‌ها می‌دانند

زهرا شریعتی، انصاف پلاس

مردم و کارشناسان در این باره نظرات متفاوتی دارند. گزارش انصاف نیوز از همخانگی در ایران و چالش‌های آن را در ادامه بخوانید:

عکس و وُیس بفرست اوکی بود تماس می‌گیرم!

«مسعود» ۳۳ ساله، به‌دنبال همخانه «خانمِ بی حاشیه، شاغل با صدا و سیمای دلخواهش!» است. او می‌گوید: از ازدواج و تعهد خوشش نمی‌آید. می‌خواهد مثل «دو تا دوست» و تا وقتی «اوکی» هستند، در رابطه باشند.

«غزاله لعلیانی»، دکتری تخصصی باکتری‌شناسی و بیماری‌های عفونی، درخصوص خطراتِ روابط جنسی غیرمحافظت‌شده به انصاف نیوز گفت: ایدز، هپاتیت ب، HPV و تبخال تناسلی، از جمله بیماری‌های مقاربتی هستند. از طریق زخمِ باز، وسایل شخصی آلوده و خالکوبی نیز خطر ابتلا وجود دارد.

خانم لعلیانی درباره ابتلای خاموش به برخی ویروس‌ها هشدار می‌دهد: تبخال تناسلی در مبتلایان مرد و سوزاک در نیمی از زنان مبتلا، علائم خاصی ندارد و افراد با ابتلا به فرم شدیدترِ این بیماری‌ها متوجه ابتلای خود و شریک جنسی‌شان می‌شوند.

در خانه‌ی مادرم دست به سیاه و سفید نمی‌زدم

«مونا» به‌خاطر کار و تحصیل به تهران آمده است. او می‌گوید در خانه‌ی مادرش حتی غذا هم درست نمی‌کرده و کاری به چیزی نداشته است. او گفت: اما الان می‌توانم یک زندگی را به تنهایی اداره کنم. زمان بُرد تا یاد بگیرم گلیمم را از آب بیرون بکشم، اما واقعا ارزشش را داشت!

دکتر مجتبی نیکپور، روانشناس، درباره‌ی تاثیر همخانگی بر کیفیت تعاملات فردی و حس مسئولیت‌پذیری افراد به انصاف نیوز گفت: هم‌خانگی یک تمرین اجتماعی زیر یک سقف است. یادگیری حل تعارض، ارتباط موثر و کنترل هیجان، در موقعیت‌های مختلفِ زندگی مثل کار و تحصیل، به انعطاف‌پذیری و اجتماعی شدن ما کمک می‌کند.

همخانه شدن در تهران چقدر خرج بر می‌دارد؟

به نظر می‌آید تعداد نفرات همخانه، مشخصات خانه و لوکیشن و البته توافق افراد در تعیینِ قیمت نقش مهمی دارند.

مثلاً یک واحد ۸۰ متری در عبدل آباد که سه نفر خانم در آن ساکن هستند، ۷۰ میلیون پیش - ۱۰۰ هزار تومان اجاره و یک واحد ۹۰ متری در صادقیه با دو نفر همخانه صد میلیون پیش- ۹ میلیون اجاره آگهی گذاشته شده است.

شرایط ازدواج خراب شده، چشم و هم‌چشمی هم زیاد است

یک خانم میانسال، تاخیر در ازدواج و چشم‌و‌هم‌چشمی را ریشه‌ی همخانگی می‌داند: «دوران ما پسر و دخترها خیلی زود ازدواج می‌کردند.» او ادامه داد: «پسرِ من درباره چی با من حرف بزنه؟ خوب با پدر و مادر محدودیت داره » او در آخر ابرویش را بالا انداخت و گفت: «در اینستاگرام هم می‌بیند دوستش از خانواده جدا شده، می‌گوید من از او چی کم دارم؟!»

«شجاعت» میوه‌ی درختِ استقلال است

«صاحبخانه‌ی پیرم می‌گفت من تنها هستم. باید هر روز بیایی و به من سر بزنی»، خانمی جوان این را گفت. او با عصبانیت ادامه داد: او فهمیده بود نمی‌توانم «نه» بگویم و سوءاستفاده می‌کرد. اما بالاخره با قاطعیت در برابرش ایستادم.

دکتر نیکپور درباره‌ی اهمیت کنشگر بودن گفت: نباید از موضع ضعف وارد هم‌خانگی شد. چون خیلی تحت تاثیر آن فصا قرار می‌گیریم و احساس ناتوانی می‌کنیم. باید تصمیم‌گیرنده باشیم. یعنی استراتژی شرایط محیط را خودمان بچینیم؛ با اعتراض، قانون و یا تغییر.