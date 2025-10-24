Friday, Oct 24, 2025

صفحه نخست » ادعای سوال برانگیز حلقه نزدیک به قالیباف در ارتباط با ترامپ

qalibafAdvisor.jpgیهودیان نیویورک، ترامپ را به «جهادی مقدس» علیه ایران کشاندند

«مهدی محمدی»، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در حساب «ایکس» خود، مدعی شد که وابستگی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به «یهودیان نیویورک» جنبه‌های ایدئولوژیکی به سیاست‌های او علیه ایران داده است

ایران وایر - به گزارش «مشرق»، وبسایت خبری وابسته به سپاه پاسداران، مشاور «محمدباقر قالیباف»، ترامپ را فردی با «شخصیت سطحی» نامیده که تحت تاثیر «جهادی‌های یهودی» تصور می‌کند «درگیر جنگی سه هزار ساله است.»

محمدی اضافه کرده که رئیس جمهور ایالات متحده «این موضوع را کاملا جدی گرفته است و فکر می‌کند با از میان بردن مقاومت اسلامی بناست در یک نبرد هزاران ساله پیروز شود.»

همزمان، به گزارش خبرگزاری «مهر»، امروز جمعه ۲ مهر ۱۴۰۴، یک امام جمعه در استان قزوین، یهودیان را «معاند» نامید و مدعی شد که «آنان در اضطراب، آشفتگی و پریشانی روحی به سر می‌برند و از آرامش حقیقی بی‌بهره‌اند، زیرا یاد خدا را از زندگی خود حذف کرده‌اند.»

«روح‌الله حسینی»، امام جمعه شهر اسفرورین با اشاره به اینکه «انسان غافل از خدا دچار زندگی تنگ می‌شود» اضافه کرد: «تنها با ذکر الهی دل‌ها آرام می‌گیرد، همان‌گونه که امروز پیروان جبهه حسینی در آرامش و استقامت، در برابر جبهه باطل ایستاده‌اند.»

اظهارات یهودی‌ستیزانه از سوی مقامات و مبلغان رسمی جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست، اما شدت گرفتن این نوع گفتار هم‌زمان با منازعات اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه میان ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره امنیت جامعه کوچک یهودیان در کشور را افزایش داده است.

