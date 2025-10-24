دوست داشت مارادونا باشد؛ ماجرای پژمان جمشیدی و «اخلاقیاتی» که نداشتیم

شیما شهرابی - ایران وایر

«پژمان عاشق مارادونا است، شیفته اوست، می‌گفت عشق کرد، اسطوره بود و دلم می‌خواهد مارادونا باشم.» این‌ها را یکی از عوامل فرهنگ و هنر که رابطه نزدیکی با «پژمان جمشیدی» دارد، می‌گوید و اضافه می‌کند: «من البته هنوز هم نمی‌توانم اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف او را هضم کنم. این که تصور کنم به کسی تجاوز کرده یا تعرض کرده، برایم آسان نیست اما پژمان اهل "پیشنهادهای بی‌شرمانه" دادن بود.»

کمی می‌خندد و می‌گوید و حتی خودش هم از واژه «پیشنهاد بی‌شرمانه» استفاده می‌کرد و رُک‌ و‌ راست حرف می‌زد: «یعنی به راحتی می‌گفت می‌خواهم یک‌شب با تو باشم. یا می‌خواهم تو را امتحان کنم. برخی هم خوش‌شان می‌آمد او را امتحان کنند.»

در دو روز گذشته، نام پژمان جمشیدی و واژه تجاوز رسانه‌ها را تسخیر کرده‌اند. داستان‌هایی از زندگی شخصی او روی دایره آمده، نام چندین بازیگر به‌عنوان شاکی خصوصی مطرح شده، برخی از رابطه او با دختر یک فرمانده سپاه و انتقام دختر از طریق پدرش پس از تمام‌شدن رابطه می‌گویند، برخی از استوری‌های همسر سابقش، اسکرین‌شات می‌گیرند، برخی به شیوه دایی‌جان ناپلئونی اما پرداختن به این خبر را پرت‌کردن حواس‌ها از عروسی دختر شمخانی می‌دانند و دیگرانی می‌گویند برای او کیس فراوان است و آن‌قدر کشته مرده دارد که نیازی به تجاوز نداشته باشد.

صبح روز ۲۸مهر۱۴۰۴، اول رسانه‌های رسمی بدون نام، خبر بازداشت یک بازیگر را با اتهام «آدم‌ربایی و تجاوز» و به‌دلیل داشتن شاکی خصوصی اعلام کردند. بعد برخی رسانه‌ها ادعا کردند که این بازیگر پژمان جمشیدی است. واکنش خواهر پژمان، اهالی سینما و البته وزیر ارشاد، شبهه‌ها را در این خصوص از بین برد و نام پژمان جمشیدی را به یکی از ترندهای گوگل تبدیل کرد.

اما در میان رسانه‌ای شدن این خبر، «اخلاق» از سوی دو طیف ماجرا یعنی هم حامیان دختری که شکایت کرده و هم حامیان پژمان جمشیدی نادیده گرفته شد، در چه جاهایی از این ماجرا اخلاقیات زیر سوال رفت؟ در این مطلب چند پرسش درباره این موضوع مطرح و تلاش می‌کنیم به پاسخ برسیم.

در حالی که رسانه‌ها از «متهم شدن» و نه از «محکومیت» یک بازیگر مشهور خبر داده بودند، چرا نام و تصویر پژمان جمشیدی منتشر شد؟

منشور اخلاق حرفه‌ای در رسانه، روزنامه‌نگاران را از انتشار نام و عکس متهمان منع کرده است، با این حال این بی‌اخلاقی از سوی برخی خبرنگاران که نام مستقل بر خود می‌گذارند آغاز و واکنش سینماگران، دوستان و خانواده و حتی وزیر این موضوع را تایید کرد.

یک حقوقدان ساکن تهران می‌گوید بر اصل برائت پیش از صدور حکم قطعی، نه‌تنها در قوانین بین‌الملل تاکید شده بلکه حتی در قوانین جمهوری اسلامی که در برخی موارد ناعادلانه و بر اساس قوانین فقهی تنظیم شده‌اند، نیز تاکید شده است.

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تا صدور رای قطعی از مرجع ذی‌صلاح قضایی، همگان در پناه اصل برائت به سر می‌برند.

«ندا شمس»، حقوقدان در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: «ایشان مدتی است متهم به تجاوز به عنف هستند و مستندات پرونده به قدری برای قاضی واضح بوده که قرار بازداشت موقت برای متهم صادر شده است.»

«محمد اولیایی‌فرد»، حقوقدان اما در این‌باره می‌گوید: «صدور قرار بازداشت موقت آن‌هم از سوی دادگاه کیفری یک نمی‌تواند ناشی از سوءتفاهم و یا یک ادعا باشد اما بازداشت موقت ایشان هم نمی‌تواند اثبات بر تجاوز به عنف باشد.» به باور اولیایی‌فرد، عدم ورود دادستان به قضیه، پیگیری توسط شاکی خصوصی و معرفی خودخواسته متهم به دادگاه نشان می‌دهد که موضوع از مصادیق «آدم‌ربایی» و «تجاوز به عنف» بین دو نفر که آشنایی قبلی نداشته‌اند، خارج است.