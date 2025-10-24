جاسوسهای زن چگونه با «جنگ جنسی» اسرار فناوری آمریکا را سرقت میکنند؟
یورونیوز - سیلیکون ولی، قلب تپندهی فناوری جهان در کالیفرنیا، این روزها صحنه نبردی پنهان است؛ نبردی که نه با کد و الگوریتم، بلکه با اغوا، سکس و فریب پیش میرود.
در حالی که شرکتهای فناوری آمریکایی سرگرم رقابت بر سر هوش مصنوعی و نوآوریاند، زنانی مرموز در شرکتهای دانشبنیان این مکان نفوذ کرده و در ماموریتی واحد به دنبال سرقت اسرار صنعتی ایالات متحده هستند.
نشریه تایمز لندن در گزارشی مینویسد ماموران اطلاعاتی چین و روسیه از تاکتیکی موسوم به «جنگ جنسی» برای اغوای متخصصان فناوری در سیلیکونولی و جاسوسی از آنها استفاده میکنند.
جیمز مولونن، رئیس اطلاعاتی شرکت مشاوره «پامیر» که برای شرکتهای آمریکایی فعال در چین ارزیابی ریسک انجام میدهد، میگوید که خود یکی از هدفهای اخیر این جاسوسان بوده است.
او میگوید: «اخیرا تعداد زیادی درخواست بسیار حرفهای در لینکدین از سوی زنانی جوان و جذاب چینی دریافت کردهام. به نظر میرسد این فعالیتها بهطور محسوسی افزایش یافته است.»
وی توضیح داد که هفته گذشته در جریان یک کنفرانس تجاری در ویرجینیا درباره ریسکهای سرمایهگذاری در چین، دو زن چینی با ظاهری آراسته سعی داشتند وارد جلسه شوند. «ما اجازه ورود ندادیم، اما آنها همه اطلاعات مربوط به رویداد را داشتند. این یک پدیده واقعی است، و صادقانه بگویم، بسیار عجیب است.»
آقای مولونن که بیش از ۳۰ سال در زمینه جاسوسی و ضداطلاعات فعالیت داشته، میگوید تاکتیک «دام عشقی» برای آمریکا آسیبپذیری جدی ایجاد کرده است، زیرا «ما به دلایل قانونی و فرهنگی چنین کاری نمیکنیم. به همین دلیل آنها در جنگ جنسی برتری نامتقارن دارند.»
به گفته پنج کارشناس ضداطلاعات که با تایمز گفتوگو کردهاند، «جنگ جنسی» تنها یکی از روشهای نفوذ به شرکتهای فناوری آمریکاست.
چین همچنین رقابتهایی برای استارتاپها در خاک آمریکا برگزار میکند تا به طرحهای حساس تجاری دست یابد و حتی تلاش میکند شرکتهای آمریکایی را تضعیف کند.
در فوریه، کمیته امنی ت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که حزب کمونیست چین در چهار سال گذشته بیش از ۶۰ عملیات جاسوسی در خاک آمریکا انجام داده است؛ هرچند منابع اطلاعاتی معتقدند این تنها نوک کوه یخ است.
هر دو کشور روسیه و چین به جای استفاده از ماموران حرفهای، از شهروندان عادی مانند سرمایهگذاران، تحلیلگران رمزارز، تاجران و دانشگاهیان برای هدف قرار دادن همتایان آمریکاییشان بهره میبرند، که شناسایی فعالیتهای جاسوسی را دشوارتر میکند.
یکی از مقامات ارشد ضداطلاعات آمریکا گفت: «ما دیگر در حال تعقیب مأموران کا.گ.ب در مهمانخانههای تاریک آلمان نیستیم. دشمنان ما، بهویژه چینیها، از کل جامعه برای بهرهبرداری از فناوری و استعداد غربی استفاده میکنند.»
یک مقام سابق ضداطلاعات، که اکنون به کارآفرینان سیلیکون ولی برای قطع سرمایهگذاری خارجی کمک میکند، گفت اخیرا پرونده زنی روسی را بررسی کرده است که در یک شرکت هوافضا کار میکرد و با یکی از همکاران آمریکایی خود ازدواج کرده بود.
او متوجه شد این زن در جوانی در یک آکادمی مدلینگ تحصیل کرده، سپس به مدرسهای موسوم به «مدرسه قدرت نرم روسیه» رفته و پس از یک دهه ناپدیدی، در آمریکا به عنوان کارشناس رمزارز ظاهر شده است: «اما او در رمزارز باقی نمانده، بلکه سعی دارد وارد حلقه نوآوریهای نظامی-فضایی شود و شوهرش کاملا بیخبر است.»
این مقام افزود: «حضور در زندگی هدف، ازدواج با او، بچهدار شدن و اجرای یک عملیات جمعآوری اطلاعات مادامالعمر بسیار ناراحتکننده است، اما متاسفانه رایج است.»
طبق برآورد «کمیسیون سرقت مالکیت فکری آمریکا»، سرقت اسرار تجاری هر سال تا ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب میزند و چین منبع اصلی این خسارتهاست.
نمونهای از این موارد در سال ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که یک تبعه چینی به نام کلاوس فلوگبل سعی کرد اسرار فناوری باتری شرکت تسلا را به ماموران مخفی آمریکایی در یک کنفرانس در لاسوگاس به قیمت ۱۵ میلیون دلار بفروشد. او به ۲۴ ماه زندان محکوم شد، در حالی که همدستش ییلونگ شائو همچنان متواری است.
در همین حال، دولت آمریکا به استارتاپها هشدار داده است در مسابقات بینالمللی «ارائه طرح به سرمایهگذاران چینی» شرکت نکنند.
به گفته مقامات آمریکایی، برخی از این مسابقات از شرکتکنندگان میخواهند پیش از حضور، طرحهای تجاری، مالکیت فکری و حتی دادههای شخصی خود را ارسال کنند.
یکی از مقامات ارشد ضداطلاعات گفت: «بخشی از خطر، مربوط به سوءاستفاده اطلاعاتی است. آنها بررسی میکنند که بعداچطور میتوانند از شما بهرهبرداری کنند. بخش دیگر این است که ممکن است ایده شما را بدزدند، از آن استفاده کنند و ثبت اختراعش را به نام خود بزنند.»
به گفته او، دانشگاهیان و کارآفرینان جوان که به دنبال سرمایه و پیشرفت سریعاند، بیش از دیگران در معرض این خطر قرار دارند.
جف استاف، کارشناس امنیتی و تحلیلگر سابق در دولت آمریکا، گفت بسیاری از اقدامات چین غیرقانونی نیست، بلکه ناشی از بهرهبرداری از ضعفهای ساختاری و خلأهای نظارتی آمریکاست: «چینیها سیستم ما را بهخوبی میشناسند و میدانند چطور بدون اینکه تحت پیگرد قرار بگیرند، در چارچوب آن عمل کنند.»
او افزود: «اکنون وضعیت شبیه غرب وحشی است. چین در حال هدف گرفتن استارتاپهای ما، دانشگاهها، مبتکران و پروژههای تحقیقاتی تأمینشده از سوی وزارت دفاع است اما نظارت کافی وجود ندارد. همه اینها بخشی از راهبرد جنگ اقتصادی چین است، و ما هنوز حتی وارد میدان نبرد نشدهایم.»
