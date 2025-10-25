پادشاه فقید و فره ایزدی

مهندس رضا قطبی آخرین رئیس رادیو و تلویزیون قبل از شورش ۵۷ در مصاحبه با تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مشاهده خود از تغییر روحیه ناگهانی پادشاه فقید در شهریور ۵۷ رامطرح می کند و از آن حادثه به تاریخ باستانی ایران نقب می زند به لحظه دور شدن فره پادشاهی از اردوان آخرین پادشاه اشکانی، اشاره قطبی به زمانی است که شاه از هلیکوتیر شخصا شعار های مرگ بر شاه جمعیت در خیابان رانظره می کند گونی او در آن روز میبیند که فره ایزدی چون مرغی زرین از او جدا شده و حقانیت فرمانروایی آنچه مبنای مشروعت شاه و هسته مرکزی انديشه سياسی ايرانیان است از او ديگر گرفته شده است، قطبی سپس روزی را به پاد میاورد که شاهدخت فرحناز با آشفتگی به سوی اومیدود که " يا بار روی پله ها نشسته و سرش را در میان دستها گرفته"، در آن روز میدان توپخانه تیراندازی شده بود، وقتی به پله ها میرستد اعیضرت اشک در چشیم دارد و میگويد "آخه شاه که نمیتونه مردم خودش را بکشه".

رهبر دوران گذار از جمهوری اسلامی

شاهزاده رضا پهلوی اکنون با فاصله بسیار زیاد تواناترین فرد در میان شخصیت های برانداز جمهوری اسلامی است. او همچنین پایک ترین از نظر هرگونه سابقه آلودگی به رژیم اسلامی و آلودگی به ایده های شورش مخرج ۵۷ است، مهمتر از همه شاهزاده میراث دارگنجینه عظیم پیشرفت ها و دستاوردهای دوران پهلوی و در نظر مردم نماينده، نشانه و يادگار آنهاست درخش شاهزاده در صحنه جهانی در دفاع از مردم ايران خصوصاً در سالهای اخير از جمله عواملی است که خیل عظیمی از مردم را بسوی ، فرهنگ، ایده و سياستهای ملی گرايانه و پادشاهی خواهانه روانه كرده است. على رغم تهدیدات آدمکشان رژیم در خارج از کشور شاهزاده اخيرا به دامنه و شدت فعالیت‌ها و حتی تعداد حضور در جمع ایرانيان افزوده است.

معنای شعارهای جاوید شاه در متروی گلشهر

ولیعهد ايران در سخنانیها تقاضا دارد او را پدر خطاب كنند، پدر يا رهبر دوران گذار عنوانی است که او در حال حاضر میپذیرد و قبول عنوان دیگر را منوط به برگزاری رفراندم نوع حکومت میداند در نظر نگارنده شعارهای جاوید شاه اخير که نوید بخش آغاز مرحله اي جديد در گذار از جمهوری اسلامی است خطابي دو سویه دارد که يک سویي آن شخص شاهزاده است و سویي دیگر آن علي خامنهای نابخرد نابخردان و رهبر دزدان و جانیان جمهوری اسلامی كه زمان خاکسپاری رژیم ش و مرگ يا محکمه او قرا رسيده است پیام اين شعار ها به شاهزاده صادقانه و شفاف است که ملكت به شاه نياز دارد و ايرانیان خواهان بيوند دوباره شاه و ملت هستند پیام اين است که مردم توسعه، ترقی، رفاه، سربلندی و صلح را از طریق بازکشت به عظمت كذسته ممكن میدانند

مردم بخوبي ميدانند كه فره پادشاهي را كه در خيابان از شاهنشاه گرفته شد تنها در خيابان ميتوانند به وليعهد او باز گردانند مردم شاه را صدا مي زنند و جاويد شاه، سرود تداوم پادشاهي و پيوستگي تاريخ ماست ، با يك وقfeه تاسف بار پر هزينه اما آموزنده، يك كابوس كوناه تاريخي همچون حکومت ضحاک ماردوش اگر شاهزاده فره پادشاهي را كه هم اکنون بسویش آمد هم پذیرد و اجازه دهد مردم او را رضاشاه دوم بنامند و خطاب کنند صرف اين پذيرش ميليونها هموطن بجان آمد ها ز ظلم ضحاک را به بخشش خطای نسلهاى گذشته اميدوارو آنها را سريعتر به خيابانها سرازير خواهد كرد.

