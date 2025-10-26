شاهزاده رضا پهلوی در مراسم بزرگداشت کوروش کبیر در تورنتو کانادا گفت: " ایران در کلیت خود در اشغال اسلامگرایان است و زمان علیه ماست هر لحظه تاخیر بهایی سنگین دارد و پنجره نجات ایران محدود است".

شاهزاده رضا پهلوی ادامه می دهد: "اگر زمان از دست برود شاید دیگر هرگز گشوده نشود "

این گفته که "دیگر هرگز گشوده نشود" به این معنا است که آیت الئه ها تا آخر تاریخ در ایران حکمفرمایی خواهند کرد: پایان تاریخ

برای هگل تاریخ با هدف حرکت می کند و این هدف دستیابی به یک شرایطی است که در آن اصول بنیادی آزادی و خرد انسانی تحقق یابد، با رسیدن به این شرایط، به نقل از فیلسوف، حرکت تاریخ به پایان خود می رسد.

فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی، هم اشاره می کند که هدف نهایی تاریخ رسیدن به سیستم های دموکراسی لیبرال است و تاریخ، پس از پیروزی دموکراسی بر نظام های فاشیستی و کمونیستی، به پایان خود می رسد.

مارکس هم معتقد است که حرکت تاریخ، پس از رسیدن به یک جامعه کمونیستی، خاتمه می یابد. مارکس اضافه می کند که با انقلاب تاریخ زودتر به آخر خود، به کمونیسم، می رسد. این نظریه مارکس که انقلاب به حرکت تاریخ سرعت می بخشد را ایرانیان با انقلاب اسلامی سال 57 تایید کردند: تاریخ ایران، با رسیدن آیت الئه خمینی به قدرت، زود تر از دیگر کشور های اسلامی به آخر خود رسید.