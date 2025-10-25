Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » ۸۰سالگی سازمان ملل: تنها ایرانی‌ای که رییس مجمع عمومی شد

ایران اینترنشنال - دوم آبان، ۲۴ اکتبر، هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد است؛ سازمانی که با پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل و در پی عزم جهانی برای ساخت نهادی تازه با هدف جلوگیری از جنگ‌های آینده تاسیس شد.

امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستی‌ها و بلندی‌های این سازمان، نام کم‌وبیش فراموش‌شده یک ایرانی، یادآور سال‌های آغاز به‌ کار سازمان ملل متحد است.

unspeakerlarge.jpg

نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانی‌ای است که به چنین مقامی رسیده.

سان‌فرانسیسکو و منشور سازمان ملل

نصرالله انتظام بزرگ‌شده در خانواده‌ای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و به‌سرعت با توانایی‌اش در گفت‌وگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهره‌ای شاخص شد.

انتظام از نخستین دیپلمات‌هایی بود که اهمیت زبان‌های خارجی و دانش روابط بین‌الملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.

با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام به‌عنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سان‌فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.

این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلمات‌های بین‌المللی به‌عنوان چهره‌ای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.

جنگ سرد

دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.

هم‌زمان کشورهای کوچک‌تر و تازه‌استقلال‌یافته تلاش می‌کردند صدایی مستقل برای خود بیابند.

ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک‌ سو با اتحاد جماهیر شوروی هم‌مرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار می‌رفت.

انتظام در این فضا کوشید از جدال‌های ابرقدرت‌ها دوری کند و ایران را به‌عنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بین‌المللی معرفی کند.

ریاست مجمع عمومی

سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.

انتظام گزینه‌ای ایده‌آل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.

۲۹ شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی رای‌گیری انجام شد و از ۵۴ عضو سازمان ملل، ۳۲ کشور به ریاست انتظام رای دادند.

بنابراین، این دیپلمات ایرانی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این نخستین بار و آخرین بار بود که یک ایرانی به چنین مقامی در بالاترین سطوح نهادهای بین‌المللی می‌رسید.

آزمون بزرگ ریاست

ریاست مجمع عمومی نیازمند توان مدیریت، سیاست‌ورزی و بی‌طرفی است. انتظام این مسئولیت را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های سازمان ملل بر عهده گرفت.

جنگ کره، بحران اتمی و جنگ سرد سایه تازه‌ای بر سر جهان انداخته بود. در چنین شرایطی، رییس مجمع باید توازنی میان منافع قدرت‌های بزرگ و خواسته‌های کشورهای در حال توسعه برقرار می‌کرد.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

انتظام با آرامش و بی‌طرفی جلسات پرتنش را اداره کرد. تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و تدوین منشور جهانی حقوق بشر در دوران ریاست او انجام شد.

اتحاد برای صلح قطعنامه‌ای بود که به مجمع اجازه می‌داد در شرایط بن‌بست شورای امنیت، ابتکار عمل صلح را به دست گیرد.

به رسمیت شناختن اسرائیل

سال ۱۹۴۸ طرح تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته شد. انتظام از سوی دولت ایران به این طرح و تشکیل کشور اسرائیل رای منفی داد. با این حال، طرح دو دولتی تصویب شد.

پس از آن بود که دولت آمریکا تلاش کرد ایران پس از ترکیه اسرائیل را به رسمیت بشناسد. نخستین مذاکرات جدی میان ایران و اسرائیل سال ۱۹۴۹ در سازمان ملل انجام شد.

انتظام و آبا ابن، نماینده بانفوذ اسرائیل در سازمان ملل، با هم دیدار و گفت‌وگو کردند. همین گفت‌وگوها و فشارهای آمریکا سرانجام باعث شد اسفند ۱۳۲۸ دولت ایران کشور اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد.

بازگشت به ایران

پس از پایان دوره ریاست، انتظام به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد. این انتصاب هم‌زمان شد با ملی شدن صنعت نفت.

انتظام پس از آن به عضویت هیات نمایندگی ایران در دادگاه لاهه درآمد و سپس به سفارت ایران در آمریکا بازگشت؛ ماموریتی که تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.

انتظام از آمریکا به ایران بازگشت، مدتی وزیر مشاور در کابینه اسدالله علم بود و پس از آن به سفارت ایران در فرانسه رسید؛ پستی که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشت.

بازنشستگی و انقلاب

انتظام پس از بازگشت از پاریس بازنشسته شد، اما سیاست را ترک نکرد. از فعالیت‌های بعدی او ریاست کنگره حزب رستاخیز بود.

هم‌زمان انتظام روابطی گرم و در سطوح بالا با مقامات ارشد داشت که باعث می‌شد در پشت‌پرده تاثیرگذار باشد.

با این حال، انتظام منتقدانی سرسخت داشت. هواداران مصدق او را به‌عنوان عامل بریتانیا معرفی می‌کردند و همین‌طور عضویتش در لژ فراماسونری باعث انواع اتهامات به این دیپلمات می‌شد.

همین اتهامات باعث شد که انتظام پس از انقلاب بازداشت و زندانی شود. او بیمار و سالخورده بود و بیماری‌اش در زندان تشدید شد تا اینکه به سکته قلبی انجامید.

دست آخر نصرالله انتظام، این دیپلمات کارکشته، آذرماه ۱۳۵۹ در تهران در منزل خواهرش درگذشت.

انتظام نماینده نسلی بود که می‌دانست دیپلماسی علاوه بر مذاکره، هنر شنیدن، توازن و داوری بی‌طرفانه است.

او نماد دورانی است که ایران در پی یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی بود؛ مردی که با تلفیق دانش و تعهد به اصول توانست یکی از پیچیده‌ترین نهادهای بین‌المللی را در دوره‌ای بحرانی هدایت کند.


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب
one25.jpg
تصاویری از فشن شو کلاه های عجیب در دوره قاجار
oholic25.jpg
با همچین مردی برید زیر یک سقف
goftar25.jpg
بابک انصاری و آرام جعفری: عروس و داماد جدید سینمای ایران؟
daily13-1.jpg
تصاویری از تخریب خانه علی شمخانی در حملات اسراییل
goftar11.jpg
حضور خبرساز محمد خاتمی در یک عروسی مختلط
daily24-1.jpg
اکرم محمدی بازیگر ۶۷ سالهٔ سینما و تلویزیون بدون حجاب اجباری

از سایت های دیگر

ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ برادر غیرتی
احساس خطر خامنه ای از ترکیه

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
oholic24.jpg
اگر برندهای معروف در شهرهای ایران بودند
one24-1.jpg
عکس‌هایی عجیب از زنان «مردانه‌پوش» در دوران قاجار
goftar17.jpg
دلیل کیفیت خواب پایین تر زنان نسبت به مردان مشخص شد
araqchi.jpg
تصاویر مجری لبنانی مصاحبه کننده با عباس عراقچی خبرساز شد
oholic29-1.jpg
چرا زنان مو کوتاه جذابیت بیشتری برای مردان دارند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy