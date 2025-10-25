ایران اینترنشنال - دوم آبان، ۲۴ اکتبر، هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد است؛ سازمانی که با پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل و در پی عزم جهانی برای ساخت نهادی تازه با هدف جلوگیری از جنگ‌های آینده تاسیس شد.

امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستی‌ها و بلندی‌های این سازمان، نام کم‌وبیش فراموش‌شده یک ایرانی، یادآور سال‌های آغاز به‌ کار سازمان ملل متحد است.

نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانی‌ای است که به چنین مقامی رسیده.

سان‌فرانسیسکو و منشور سازمان ملل

نصرالله انتظام بزرگ‌شده در خانواده‌ای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و به‌سرعت با توانایی‌اش در گفت‌وگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهره‌ای شاخص شد.

انتظام از نخستین دیپلمات‌هایی بود که اهمیت زبان‌های خارجی و دانش روابط بین‌الملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.

با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام به‌عنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سان‌فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.

این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلمات‌های بین‌المللی به‌عنوان چهره‌ای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.

جنگ سرد

دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.

هم‌زمان کشورهای کوچک‌تر و تازه‌استقلال‌یافته تلاش می‌کردند صدایی مستقل برای خود بیابند.

ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک‌ سو با اتحاد جماهیر شوروی هم‌مرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار می‌رفت.

انتظام در این فضا کوشید از جدال‌های ابرقدرت‌ها دوری کند و ایران را به‌عنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بین‌المللی معرفی کند.

ریاست مجمع عمومی

سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.

انتظام گزینه‌ای ایده‌آل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.