به گزارش هم‌میهن آنلاین، حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

۱- در ستون طنز گفت و شنود کیهان (۳۰ مهرماه‌) به نقش دلار در افزایش سرسام‌آور و افسارگسیخته قیمت‌ها پرداخته بودیم و این که افزایش قیمت کالا و خدمات تابعی از قیمت دلار است و آورده بودیم که «‌قیمت دلار همه‌روزه توسط سه کانال اینترنتی از «هرات» و «‌سلیمانیه» و «دوبی» تعیین می‌شود و به صرافی‌ها و دلال‌ها ابلاغ می‌گردد»! و اما، «‌گزارش‌های موثقی حکایت از آن دارند که این سه کانال، مستقیماً از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شوند‌»! تعدادی از خوانندگان کیهان با اشاره به آنچه در گفت و شنود کیهان آمده بود، خواستار پیگیری جدی این پدیده شوم و خسارت‌بار از سوی مسئولان محترم کشورمان شده و از کیهان انتظار تشریح بیشتر این ماجرای شوم را داشتند.

۲- اگرچه تشریح چرائی این پدیده پلشت که با افزایش افسار‌گسیخته قیمت‌ها عرصه را بر مردم شریف کشورمان تنگ کرده است بر عهده اقتصاد‌دانان است ولی ماجرای این توطئه مشترک دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به‌اندازه‌ای از وضوح رسیده است که درک آن برای غیر اقتصاددانان نیز به آسانی امکان‌پذیر است.

۳- همان‌گونه که اشاره شد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولاً: افزایش افسار‌گسیخته قیمت کالا و خدمات، تابعی از قیمت دلار است و ثانیاً؛ قیمت دلار همه‌روزه ‌از سوی سه کانال یاد شده و وابسته به دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی آنها دیکته می‌شود. و ثالثاً؛ فقط نیم‌نگاهی به جهت‌گیری و فلش حرکت افزایش و (به ندرت کاهش‌) قیمت ارز، به و‌ضوح حاکی از آن است که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل باج‌خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا می‌رود‌(!) و هرگاه کمترین نشانه‌ای از تساهل در میان است، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو به کاهش می‌گذارد. به بیان دیگر و به وضوح می‌توان دید که دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها با افزایش قیمت دلار، مقاومت در مقابل باج‌خواهی دشمن را پُرهزینه معرفی کرده و باج‌دادن به آمریکا را توصیه می‌کنند و از سوی دیگر با کاهش هرچند، اندک قیمت دلار، به تسلیم در مقابل باج‌خواهی آمریکا توصیه می‌کنند! تا اینجای ماجرا به اندازه‌ای آشکار است که در آن جای کمترین تردید و انکاری نیست. با این حساب گرانی‌های سرسام‌آور، یک پدیده طبیعی و عادی در عرصه اقتصاد نیست بلکه بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی و مردم غیور این مرز و بوم است. از این روی و به دلایلی که گفته شد، راه‌کار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و نمی‌تواند اقتصادی باشد. حریف دست به تهاجم زده است و باید این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد.

۴- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، عدم تعهد برخی از صادرکنندگان و خودداری آنها از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدامی مجرمانه و در حکم قاچاق ارز است. با این حال، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی کلانی دارند، از اجرای تکالیف قانونی خود امتناع می‌ورزند و عملاً با تأخیر یا عدم بازگشت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی کشور وارد می‌کنند. از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این تعهدات به نام کارت‌های بازرگانی اولیه و تازه ‌صادرشده ثبت گردیده است؛ کارت‌هایی که گاه به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده‌اند و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

۵- در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود، ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است

از این روی خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص، صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

۶- خُب، حالا باید پرسید که؛

الف: در مورد اول (تعیین قیمت دلار از سوی کانال‌های سه‌گانه دشمن، با پوشش هرات و سلیمانیه و دوبی‌) چرا مسئولان محترم در دولت و مجلس و دستگاه قضائی، دست روی دست گذاشته و برای قلع و قمع عوامل داخلی دشمن کاری نمی‌کنند؟! دشمن بدون بهره‌گیری از عوامل داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خروجی این توطئه، دلالان و برخی از صرافی‌ها هستند که به آسانی می‌تواند قابل کنترل و برخورد سخت و پشیمان‌کننده باشد.

ب: و اما‌، همان‌گونه که اشاره شد، این فقط یک لایه از ماجرای پلشت و خسارت‌بار یاد شده است و لایه اصلی برخی از کلان‌سرمایه‌داران نفوذ‌کرده در شماری از مراکز نظام و رانت‌خواران هستند که حساب دیگری دارند این عده حتی با تاخیر در بازگرداندن ارز صادراتی نیز میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند و تعجب‌آور است که چرا از دایره نگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بیرون افتاده‌اند؟!