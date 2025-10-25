مردم ایران را تأیید کردند و این ما هستیم که باید به سمت ایران حرکت کنیم

همبستگی مردم در زمان جنگ یا بحران، نشانه‌ی تأیید حکومت نیست، بلکه حمایت از خودِ ایران است. مسئولان و جریان‌های سیاسی باید این پیام را درک کنند و به‌جای مطالبه‌ی تأیید برای خود، در مسیر منافع ملی و خدمت به ایران حرکت کنند

جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی استان یزد جمعه شب با سید محمد خاتمی دیدار کردند.

در این دیدار که در محل بیت تاریخی شهید صدوقی برگزار شد، محمد خاتمی طی سخنانی با تأکید بر شناخت دقیق مشکلات برای رسیدن به صورت راه حل واقعی، اظهار کرد: اگر معتقدیم اسلام جاودانه است باید به تمام پرسش ها و نیازهای روز به روز نو شونده پاسخ دهد.

رییس دولت اصلاحات با اشاره به تعبیر مشهور خود در دوران ریاست جمهوری مبنی بر اینکه هر آنچه که در مقابل آزادی قرار گیرد، حتی اگر دین باشد، زیان می‌کند، گفت: منظور از آزادی ولنگاری نیست؛ بلکه منظور، حق تعیین سرنوشت است.

وی با اشاره به تقابل آزادی و امنیت یا آزادی و عدالت در طول تاریخ، تصریح کرد: انسان آزاد است که می‌تواند امنیت خود را بشناسد و انسان آزاد است که توان رسیدن به عدالت را دارد.

خاتمی با اشاره به وضعیت خطیر تاریخی و شاخص های اقتصادی کشور، افزود: اسرائیل جز به سقوط جمهوری اسلامی قانع نیست و جز به تجزیه و تضعیف ایران نمی اندیشد تا هیچگاه کشوری به نام ایران نتواند باشد یا قدرتمند باشد و جنگ اخیر نیز شدت خطر را نشان داد.

رییس‌جمهور اسبق کشورمان، «موشک» و «مردم» را به دو عنوان دو مولفه‌ای بر شمرد که عامل سربلندی ایران در جنگ ۱۲ روزه شد و گفت: موضوع ساخت موشک از زمان ریاست جمهوری بنده آغاز شد. البته آنچه در زمان ما آغاز شد بسیار کوچک تر از وضع موشکی فعلی بود و ما در جنگ اخیر دیدیم این موشک ها چگونه زندگی در آن منطقه جغرافیایی کوچک را بر دشمن سخت کرد. همچنین مردم نیز خیلی خوب نشان دادند که در هنگام خطر کنار همدیگر هستند و حتی مخالفان جمهوری اسلامی برای ایران و در محکومیت تجاوز اطلاعیه دادند و اظهارنظر کردند.

وی ادامه داد: نکند اشتباه کنیم و بگوییم مردم ما را تأیید کردند، بلکه مردم ایران را تأیید کردند و این ما هستیم که باید به سمت ایران حرکت کنیم. حتی سرود هایی که برای ایران خوانده شد نیز خوب بود، اما مدتی بعد از جنگ صداوسیما دوباره به رویکرد های سابق خود برگشت.

خاتمی با پذیرش نقدهایی مبنی بر جلوگیری از ورود نسل های جوان، به محدودیت های تایید صلاحیت ها برای مشاغل اشاره کرد و گفت: ما چند دولت در این کشور باید داشته باشیم؟! هر کشور باید یک دولت و یک اقتصاد داشته باشد. توصیه من به دولت این است که اقتدار داشته باشد و مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهد.

سیدمحمد خاتمی در ادامه، با توصیه به تحمل یکدیگر در فعالیت‌های سیاسی، اسراف انرژی‌ برای تضعیف یکدیگر را مضر دانست و محدودیت های سیاسی بسیاری از افراد و فعالیت ها را مورد انتقاد قرار داد.