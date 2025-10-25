Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » اولین واکنش وکیل پژمان جمشیدی بعد از آزادی موکلش

ایران وایر - مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که این بازیگر و فوتبالیست سابق با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.

او در مصاحبه با روزنامه «هفت صبح» گفت: «هیچ اتهامی ثابت نشده و تمامی موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح شده، کذب است.» این وکیل دادگستری بدون بیان جزییاتی افزود: «برخی‌ به دنبال ایجاد اخلال در روند رسیدگی به این پرونده بودند.»

محرابی همچنین گفت: «برخی شبکه‌های معاند و سودجو اخبار کذب و متناقضی درباره این پرونده منتشر کردند. لازم می‌دانم تایید کنم که بسیاری از این ادعاها خلاف واقع است. جزئیات پرونده به دلیل جریان داشتن تحقیقات فعلاً قابل افشا نیست، اما پرونده به آن شکلی که در برخی رسانه‌ها بازتاب یافته، نیست.»

او درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر «اخاذی» نیز توضیح داد: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، فعلاً امکان اظهارنظر درباره جزئیات وجود ندارد و باید منتظر تصمیم نهایی مراجع قضایی ماند.»

پیش‌تر رسانه‌های داخلی، دلیل بازداشت پژمان جمشیدی را اتهام «تجاوز به عنف» بر اساس شکایت یک شاکی خصوصی عنوان کرده بودند.

ساعاتی پیش از سخنان وکیل جمشیدی، علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، از نقض قرار بازداشت این بازیگر و صدور «قرار متناسب» در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری قابل اعتراض و تجدیدنظر است و مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان محسوب می‌شود. طبق ماده ۲۷۰ این قانون، متهم یا وکیل او می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کنند.

